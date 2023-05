Hudo ranjeni deček iz Srbije bije težko bitko: na zdravljenje odhaja v ZDA

Od strelske kalvarije na beograjski osnovni šoli in dan kasneje v vasi Mladenovac so minili trije tedni, a rane Srbije še zdaleč niso zaceljene. V krvavem masakru sedmošolca je umrlo 10 oseb, dan kasneje pa jih je le nekaj kilometrov stran pod streli padlo še osem oseb. Skupaj torej 18 smrtnih žrtev, številni ranjeni pa še danes ostajajo na zdravljenju. Bitka se nadaljuje tudi za dečka, ki je v strelskem napadu utrpel hude poškodbe hrbtenice. Njegovo zdravljenje se zdaj najverjetneje seli čez lužo, kjer naj bi ga v Chicagu čakala operacija.

Državni sekretar na srbskem ministrstvu za zdravje Mirsad Đerlek je za RTS povedal, da se v bolnišnici še vedno zdravi 11 ranjenih v strelskih napadih, ki sta pred tremi tedni pretresla srbsko in tudi svetovno javnost. Med njimi je tudi deček, ki je utrpel poškodbo hrbtenice. Kot je dejal Đerlek, bo zdravljenje verjetno nadaljeval v Chicagu: "Pripravljamo dokumentacijo, država bo krila vse stroške." Pojasnil je tudi, da so morali vse bolnike zaradi poškodb v dveh napadih oskrbeti prednostno. V zemunski bolnišnici je še vedno oseba z ortopedskimi težavami, devet drugih pa se zdravi v urgentnem centru, poroča Telegraf.rs. Vsi bolniki so stabilni in izven življenjske nevarnosti.

icon-expand Prižiganje sveč FOTO: 24UR

Med slednjimi je v najresnejšem stanju 26-letna bolnica, ki so ji odstranili ledvico, čaka pa jo še dodaten poseg. Sledi 51-letni pacient s poškodbo prsnega koša, ki ga čaka ortopedska operacija. 18-letni deklici, ki je utrpela dve strelni rani, so prav tako odstranili ledvico. Poškodovana ima tudi jetra, prestala pa je že operacijo debelega črevesja. "Načrtujemo še več operacij, s katerimi bomo poskrbeli, da bodo ranjenci pripravljeni na odhod domov," je dejal Đerlek. Ob tem opozarja, da bo, preden bodo okrevali vsi bolniki, preteklo še kar nekaj časa. Nato bo sledila tudi rehabilitacija, potrebna pa bo tudi psihosocialna podpora."Takšne stresne situacije, ki jih nihče ni pričakoval, puščajo resne posledice na duševnem zdravju. Prepričan sem, da bomo lahko staršem, učencem, učiteljem in vsem drugim zagotovili kakovostno zdravstveno oskrbo," je dodal. Že 4. maja so oblikovali time za psihološko pomoč staršem, učiteljem in učencem. Odprli so telefonske linije za vse, ki pomoč potrebujejo. V sodelovanju z ministrstvom za šolstvo in Unicefom so natisnili tudi letake z informacijami, kako se obnašati v takšnih situacijah ter kako pristopiti k otroku.

Je pa sekretar dejal, da je treba okrepiti večsektorsko sodelovanje med ministrstvom za zdravje, ministrstvom za izobraževanje in ministrstvom za delo, zaposlovanje in socialne zadeve. Srednjeročno poteka delo na projektih reševanja kriz in zmanjševanja njihovih posledic. "Angažirali bomo veliko strokovnjakov, ki se bodo pogovarjali s starši, učitelji, učenci. S tem bodo ocenili, kako močno so dogodki vplivali na duševno zdravje v določenih šolah," je dejal Đerlek. Srbska vlada je v sredo objavila seznam kulturnih ustanov, ki lahko sprejmejo otroke Osnovne šole Vladislav Ribnikar. Ministrstvo pa bo v petek pripravilo tudi načrt aktivnosti za učence. Poudarja sicer, da morajo biti pri tem previdni: "Treba se je pogovarjati s starši, oni otroke najbolje poznajo, poslušati njihove predloge, prav tako pa je potreben tudi pogovor z otroki. O tem, kakšni so njihovi strahovi in skrbi. Stroka bo nato podala svoje mnenje in prinesla najboljšo rešitev za prihodnost otrok, ki so vse to preživeli." Zaslišali mamo sedmošolca Medtem so v Beogradu v sredo zaslišali mamo 13-letnika, ki jo preiskujejo tudi glede kaznivega dejanja zanemarjanja in trpinčenja dečka. Če ji bodo kaznivo dejanje dokazali, bodo primer predali prvemu temeljnemu državnemu tožilstvu. 46-letno žensko so soočili z 10 vprašanji, med njimi pa je bilo ključno vprašanje, kaj je bila zadnja stvar, ki ji jo je sin rekel, preden je moril na osnovni šoli, poroča Telegraf.rs.