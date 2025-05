Hudo trčenje pri parku Yellowstone: med mrtvimi tuji turisti

Kot je pojasnila policija zvezne države Idaho, je v trčenju poltovornjaka Dodge Ram in Mercedes kombija umrlo skupno sedem ljudi, od tega šest turistov v kombiju in voznik poltovornjaka. New York Times, ki navaja mrliško oglednico tamkašnjega okrožja, je bil umrli voznik Američan iz Teksasa, vseh šest umrlih v kombiju pa je tujih državljanov. Gre za turiste, dva od njih naj bi bila Italijana.

Kot še poroča New York Times, naj bi dva očividca iz kombija rešila osem ljudi, vključno z otrokom, preden je vozilo zagorelo.

Vseh osem ranjencev so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.