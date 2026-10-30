Hudohmet ostaja v romunskem priporu

Soobtoženega direktorja romunskega podjetja Waldevar Cristiana Dragomirja so medtem po pritožbi premestili v hišni pripor.
V Romuniji so uvedli postopek in 30-dnevno pridržanje direktorja hčerinske družbe Gen-I. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Gregor Hudohmet je osumljen, da naj bi pri poslu zahteval 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju.Ta naj bi pri svojih nadrejenih vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo, piše na spletni strani romunske agencije za boj proti korupciji.
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