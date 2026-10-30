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Hudohmet ostaja v romunskem priporu

Ljubljana , 30. 10. 2026 15.32 pred 1 uro 1 min branja 26

Avtor:
A.K.
Osumljenca v lisicah

Nekdanji direktor družbe Gen-I Sonce Gregor Hudohmet, ki so ga v Romuniji obtožili podkupovanja, ostaja za zapahi. Očitajo mu, da je pri dogovarjanju o gradnji baterijskega hranilnika zahteval 450.000 evrov, pripor so mu enkrat podaljšali še za 30 dni.

Soobtoženega direktorja romunskega podjetja Waldevar Cristiana Dragomirja so medtem po pritožbi premestili v hišni pripor.

Osumljenca v lisicah
Osumljenca v lisicah
FOTO: Stirileprotv.ro

V Romuniji so uvedli postopek in 30-dnevno pridržanje direktorja hčerinske družbe Gen-I. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Gregor Hudohmet je osumljen, da naj bi pri poslu zahteval 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju.Ta naj bi pri svojih nadrejenih vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo, piše na spletni strani romunske agencije za boj proti korupciji.

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hudohmet romunija

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KOMENTARJI26

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28
30. 10. 2026 16.39
Vse bi razumel, če ne bi zahteval še DDV. Pa kdo je tu nor? Korupcija z DDV posebej? Svašta. židje najbrž nimajo pojma, kaj se tu dogaja.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
30. 10. 2026 16.31
Kaj pa Hudoholob? Še na prostosti?
Odgovori
+3
5 2
dober dan
30. 10. 2026 16.22
tale članek je treba skrit na dno strani, na vrh pa 3 članke o Stevevanoviču
Odgovori
+8
9 1
lokson
30. 10. 2026 16.36
Jp.
Odgovori
+0
2 2
280847
30. 10. 2026 16.42
Čudno, da so to sploh objavili.
Odgovori
0 0
MissYay
30. 10. 2026 16.18
A je kolega Golob že bil na obisku pri kolegu Hudohmetu v Romuniji? Saj pa se kolegi ja obiskujejo med sabo. Če je bil Grega na Golobovi poroki, bi se pa ja spodoblo, da ga Robi obišče v kehi, saj to si vendar ja zasluži, mar ne? Al pa se boji, da mu najdejo identiteto na banki v Romuniji.
Odgovori
+8
9 1
boslo
30. 10. 2026 16.40
Grega ve, da mora molčat
Odgovori
0 0
Teofil
30. 10. 2026 16.13
Ja, v Romunij sodstvo deluje za razliko od Slovenskega,pri nas je vsaka kritika napad na sodstvo in pravno državo
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+10
11 1
BrezPitt
30. 10. 2026 16.14
Ja pa finsko in avstrijsko tudi.
Odgovori
-6
3 9
Mikl
30. 10. 2026 16.13
hahaha .. še en mesec je dobu. Sigurno je nedložen.. hahahaha... pa Robi nima prstov vmes .. hahahaha ... jih ma najbrz njegov dvojnik. ... hahahaha
Odgovori
+9
12 3
BrezPitt
30. 10. 2026 16.15
Mikl eden izmed 800 trolov iz kleti, ki so včeraj bili razkrinkani.
Odgovori
-7
3 10
Mikl
30. 10. 2026 16.17
hahahaha ..hahaha .. a sm kej zgrešu @BredPrepit ?
Odgovori
+9
11 2
lakala28
30. 10. 2026 16.47
Korupcija z DDV posebej. In kaj židje pravijo na to? Ali pa kar bolnik skupaj s svojimi podrepnimi zgagarji, ki načrtno in naklepno lažejo in zavajajo?
Odgovori
0 0
InFlames123
30. 10. 2026 16.11
zgleda ima ud.ba moč samo do slo meje, potem se pa konča.
Odgovori
+9
10 1
BrezPitt
30. 10. 2026 16.17
Ja že Avstrija in Finska je vse drugo. Isti primer pri nas zastara, v Avstriji in na Finskem pa dobi sodni epilog.
Odgovori
-2
3 5
lokson
30. 10. 2026 16.38
Verjemi, če bi kaj imeli, bi pukl sedel. Zastaralo, pa je zaradi tožilstva, samo za info biciklistek.
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-1
1 2
lakala28
30. 10. 2026 16.50
Naši so imeli ISTO kot Avstrijci in Finci, le da je imel naš bolnik prjatla na vrhu ustavnega sodišča z rumeno kravato. 3 x je bil pravnomočno obsojen, ne pozabiti, le pokvarjenec iz US je vrnil v ponovno sojenje, kar je bilo dovolj. Jaz se s tem ne bi hvalil, da j bil nedolžen, če cela Evropa VE, da je bil 100% kriv. Mi smo poleg Belgije edini, kjer zastaranje teče tudi po uvedbi kazenskega postopka. Tudi zato se povsod drugje trduijo, da je čimprej konec, ker so potem stroški manjši. Razumljivo?
Odgovori
0 0
alien number 9
30. 10. 2026 16.11
Pravilno......povsod sodstvo štima samo pri nas ne
Odgovori
+5
7 2
Antifriz
30. 10. 2026 16.00
Black cube sodni proces, kere komedije...
Odgovori
-6
1 7
Ricola Swiss
30. 10. 2026 15.58
Tudi kuštravec bo začel, kmalu na škrge dihat.
Odgovori
+8
11 3
ap100
30. 10. 2026 15.53
tole pa je hudo pri nas takle v priporo ne bi bil niti 12 ur
Odgovori
+8
10 2
deny-p
30. 10. 2026 15.53
Čakam še, da bodo Gen-i v Bosni začeli preiskovat.....
Odgovori
+4
7 3
lakala28
30. 10. 2026 16.50
Kaj pa poštenjak vizjak? On kasira brez DDV?
Odgovori
0 0
Dr Dre
30. 10. 2026 15.42
Romunsko KRIVOSODJE, naj mu sodijo 🇸🇮 sodniki, lahko v Romuniji..
Odgovori
-1
3 4
graf
30. 10. 2026 15.55
če je krivosodje kje .. je potem v 🇸🇮 ! V Romuniji očitno veljajo zakoni ...
Odgovori
+7
8 1
lakala28
30. 10. 2026 16.51
Ja, v RO veljajo zakonu. Zato pa so razveljavili volitve zaradi vmešavanja BC. Naše pač nima jajc za to. Še kaj ni jasno?
Odgovori
0 0
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