Glede na dokument, ki ga mora potrditi sodišče v Bukarešti, naj bi Hudohmeta pogojno obsodili na dve leti in šest mesecev zapora. Poleg tega bo moral pod sodnim nadzorom opraviti 60 dni družbenokoristnega dela, poroča romunski portal ProTv.
Po naših informacijah je obravnava predvidena za 15. januar. Do izreka kazni naj bi bil Hudohmet pod sodnim nadzorom.
Z romunskim pomagačem
Potem ko je podjetje, od katerega naj bi zahtevali podkupnino, zadevo prijavilo oblastem, so tožilci DNA spremljali pogovore med slovenskim strokovnjakom in njegovim romunskim domnevnim pomagačem.
Hudohmeta so v Romuniji pridržali konec septembra zaradi domnevne podkupnine, tam je bil nato priprt. Uprava Gen-I je takrat tudi odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Gre za posel za postavitev velikega baterijskega hranilnika v Romuniji, pri katerem naj bi Hudohmet zahteval 450.000 evrov provizije oziroma podkupnine.
Pri domnevnem kaznivem dejanju naj bi mu pomagal Cristian Dragomir, predstavnik romunskega podjetja, ki sodeluje pri projektu. Tudi njega so priprli, pozneje pa premestili v hišni pripor.
Predkazenski postopek je v tej zadevi uvedla tudi slovenska policija, usmerja ga specializirano državno tožilstvo.
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