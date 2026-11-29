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Osumljenca v lisicah Stirileprotv.ro

Osumljenca v lisicah Stirileprotv.ro

Gregor Hudohmet Stirileprotv.ro







Glede na dokument, ki ga mora potrditi sodišče v Bukarešti, naj bi Hudohmeta pogojno obsodili na dve leti in šest mesecev zapora. Poleg tega bo moral pod sodnim nadzorom opraviti 60 dni družbenokoristnega dela, poroča romunski portal ProTv. Po naših informacijah je obravnava predvidena za 15. januar. Do izreka kazni naj bi bil Hudohmet pod sodnim nadzorom.

Z romunskim pomagačem

Potem ko je podjetje, od katerega naj bi zahtevali podkupnino, zadevo prijavilo oblastem, so tožilci DNA spremljali pogovore med slovenskim strokovnjakom in njegovim romunskim domnevnim pomagačem.

Gregor Hudohmet (desno) je nekdanji direktor družbe Gen-I Sonce. FOTO: POP TV