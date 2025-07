Hudourniške poplave odnesle dekliški katoliški tabor, umrlo najmanj 15 otrok

V osrednjem Teksasu na stotine reševalcev išče pogrešane, ki so izginili v hudourniških poplavah. Te so sicer po zadnjih informacijah terjale 51 smrtnih žrtev. Umrlo je tudi 15 otrok, nekateri naj bi bili stari le osem let. Oblasti ob tem poudarjajo, da še v zvezni državi še vedno poteka misija reševanja preživelih, ne pa iskanje pokojnih.

Najhuje prizadeto območje je teksaško okrožje Kerr, kjer je umrlo 43 ljudi. Še vedno medtem pogrešajo 27 otrok, ki so bili v času neurja v krščanskem mladinskem taboru ob reki Guadalupe, poroča BBC. "Delo se nadaljuje in se bo nadaljevalo, dokler ne najdemo vseh," je obljubil Larry Leitha, šerif okrožja Kerr. Velik del reševanja se je osredotočil prav na dekliški krščanski poletni tabor Camp Mystic. Namestnik guvernerja Teksasa Dan Patrickje povedal, da je bilo veliko od pogrešanih deklet "mlajših od 12 let".

Slike poplavljenega tabora razkrivajo pogled na razdejanje, ki so ga povzročile poplave, blatne odeje, vzmetnice, plišaste medvedke. V zgodnjih jutranjih urah, ko se je reka nenadoma dvignila za več kot osem metrov, so številni še vedno spali. Doslej so reševalne službe v celotnem Teksasu uspele rešiti približno 850 ljudi, a hudourniške poplave so smrtne žrtve terjale tudi v drugih delih Teksasa, med drugim tudi v okrožjih Travis in Tom Green.

'Da bi se rešili, so se oklepali dreves'

Začele so se pojavljati tudi nove podrobnosti o umrlih - nekateri so bili stari komaj osem let. Potrjeno je bilo tudi, da sta med mrtvimi tudi sestri Blair in Brooke Harber, stari 13 in 11 let.

Še vedno so pogrešani tudi številni drugi, ki so se na praznični vikend odločili oditi v kampe. Lorena Guillen, dom in restavracija katere sta bila v poplavah prav tako uničena, je imela na svojem zemljišču blizu reke 28 avtomobilov dopustnikov. Za BBC je povedala, da je tistega jutra slišala krike petčlanske družine. "Odnašalo jih je. Oklepali so se dreves, da bi se rešili. Vendar reševalci niso mogli priti do njih," je dejala.

Še vedno iščejo preživele

V soboto popoldne je guverner Teksasa Greg Abbottsporočil, da je podpisal razširjeno deklaracijo o naravnih nesrečah, s katero želi olajšati iskanje pogrešanih. Dejal je, da bodo uradniki neomajno iskali "vsako osebo, ki je žrtev tega neurja",in dodal, da bodo prenehali le, ko bo delo zaključeno. Oblasti ob tem poudarjajo, da gre še vedno za misijo reševanja preživelih, ne pa za iskanje trupel.