Hudourniško deževje: udori goltajo avtomobile, blatna voda odnaša lope

Hudourniški dež že več dni pustoši po Kaliforniji, kjer se poleg poplav spopadajo tudi z zemeljskimi plazovi, udori in nevarnimi strelami. Reševalci zahodne ameriške zvezne države poročajo o 17 smrtnih žrtvah, še vedno je pogrešan tudi petletni deček. Ogroženi so domovi več milijonov ljudi, več kot 200.000 jih je brez elektrike.

Deževje v ameriški zvezni državi Kalifornija se je začelo 26. decembra. Vse od takrat se nad območjem vrstijo nevihte. Večja količina dežja je napovedana za sredo, prebivalci pa upajo, da se bodo razmere kmalu izboljšale. Medtem je zaradi razmočene zemlje nastalo več udorov, eden izmed njih tudi na cesti. Večmetrska luknja je s sabo pogoltnila dve vozili, a so kasneje reševalci oba voznika rešili. Podori in zemeljski plazovi so zaprli več cest, približno 50.000 ljudi je moralo iz svoje domove zapustiti, piše AP.

"Vsi smo obtičali tukaj," je povedal prebivalec nekoliko oddaljenega kraja Matilia, ki ga je od sveta odrezalo več zemeljskih plazov. Blatna zemlja je popolnoma zasula eno izmed hiš, pa tudi edino cesto, ki mesto povezuje s preostalo civilizacijo. Blatni tokovi so s seboj odnesli vrtne lope, paviljone in pomožna poslopja.

Mesta medtem ločuje tudi voda, ki je ceste spremenila v vodotoke, ti so zajeli več mest. Avtomobilom voda sega do strehe. Zaradi naraščajoče se vode, vrtincev in močnega toka je umrlo najmanj 17 ljudi, so sporočile oblasti. Tony Cipolla, tiskovni predstavnik šerifa okrožja San Luis Obispo, je dejal, da je območje še vedno zelo nevarno, saj je deroča voda izredno močna. "V zadnjih dveh letih velikih gozdnih požarov v Kaliforniji je umrlo manj ljudi, kot jih je umrlo od novega leta zaradi tega vremena," je dejal guverner Gavin Newsom. "Ti pogoji so resni in so smrtonosni," je tudi pristavil. Samo od ponedeljka je na območju zvezne države zapadlo 45 mcentimetrov dežja na kvadratni meter.

Voda je včeraj s seboj odnesla tudi petletnika. Njegovo iskanje so po sedmih urah prekinili, saj so v tem času uspeli najti le njegov čevelj. Kyla je voda odnesla iz maminega tovornjaka, ki ga je zalila voda. Medtem ko so mimoidoči mamo uspeli izvleči, je petletnika odneslo iz vozila. Tony Cipolla, tiskovni predstavnik šerifa okrožja San Luis Obispo, je dejal, da je območje še vedno zelo nevarno, saj je deroča voda izredno močna. Nevarnost predstavljajo tudi drevesa. Dve osebi sta umrli, ker je nanju padlo drevo.