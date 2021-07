Poročilo Human Rights Watch izraelsko vojsko obtožuje vojnih zločinov

Mednarodna organizacija za človekove pravice je namreč sprožila preiskavo glede treh zračnih napadov izraelske vojske, v katerih je bilo ubitih 62 palestinskih civilistov. V bližini napadov ni bilo očitnih vojaških tarč napadov, kažejo zaključki preiskave HRW. "Izraelske sile so izvedle napade v Gazi, ki so uničile celotne družine, v bližini ni bilo vojaških tarč," je dejal Gerry Simpson iz HRW.

Izrael je sicer v času obstreljevanja vztrajno poudarjal, da so tarča njihovih napadov vojaški cilji gibanja Hamas na območju Gaze. Ter da so sprejeli številne ukrepe, da bi se izognili civilnim žrtvam – za te je obtožil prav Hamas, ki je izvajal vojaške operacije ter izvajal raketne napade iz stanovanjskih naselij.

Poročilo vojnih zločinov obtožuje tudi palestinsko stran, ki je na poseljena območja Izraela izstrelila okoli 4000 raket, a v večini se osredotoča na izraelske sile. Glede dejanj gibanja Hamas v času spopadov pa naj bi objavili posebno poročilo, povzema AP.

Spomnimo, da so spopadi izbruhnili 10. maja, sledilo je večdnevno obstreljevanje obeh strani. Izrael naj bi v tem času zadel približno 1000 tarč v Gazi. Tu je umrlo 254 ljudi, med njimi je 67 otrok in 39 žensk, kažejo podatki tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva. Na izraelski strani so našteli 12 civilnih žrtev, med njimi sta dva otroka.