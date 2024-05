Humanitarna kriza v Gazi vse hujša, organizacije so blizu kolapsa

Dvotedenska izraelska kopenska ofenziva v južnem mestu Rafa je upočasnila dobavo pomoči in goriva, kar posledično pomeni, da se bo humanitarna kriza v Gazi še poslabšala. Zaradi pomanjkanja zalog so namreč Združeni narodi ustavili razdeljevanje hrane, ustavljena pa je tudi dostava z novega plavajočega pomola, ki so ga financirale ZDA.

Od 10. maja, kmalu po tem, ko je Izrael prevzel nadzor nad mejnim prehodom Rafa z Egiptom, prek katerega teče večina pomoči v Gazo, je bila prek mejnega prehoda Kerem Šalom uspešno dostavljena le približno tretjina tovornjakov, od začetka izraelske operacije pa je bila dostavljena le približno četrtina dovoljenega goriva, piše Guardian.

Tovornjaki s humanitarno pomočjo so bili na prehodu Tarqumiyah na Zahodnem bregu zavrnjeni in poslani nazaj v Jordanijo. icon-picture-layer-2 1 / 2

Zaradi nenehnih spopadov sta Kerem Šalom in Rafa zdaj dejansko blokirana, na egiptovski strani meje pa se vse bolj kopičita hitro pokvarljiva hrana in zdravila. Egipt in Izrael medtem obtožujeta drug drugega zaradi neuspešnih pogajanj o ponovnem odprtju mejnega prehoda Rafa, ki posledično povzroča trpljenje bolnih in ranjenih Palestincev, ki ne morejo zapustiti območja, da bi se zdravili drugje. Ofenziva v Rafi ni nič izboljšala že tako klavrne situacije. "Na trgu je sicer bolje kot prej, na voljo so banane in breskve, cene so bolj normalne, vendar nas skrbi, da to ne bo trajalo dolgo," je za Guardian dejal Mohammed Azaiza, računovodja iz Deir al-Balaha, čigar dom je bil uničen in je zdaj z družino v zatočišču. Na tisoče ljudi, ki so prej iskali zatočišče v Rafi je bilo primoranih zbežati v Deir al-Balah. Vse te ljudi pa je treba nahraniti, po potrebi tudi zdraviti, a kje dobiti nujno potrebne stvari, če pa so vsi mejni prehodi zaprti?

V osrednjem delu Gaze sicer poteka omejeno razdeljevanje manjših paketov hrane, je poudarila Abeer Etefa, tiskovna predstavnica Svetovnega programa ZN za hrano (WFP), vendar se pričakuje, da bodo zaloge paketov hrane izčrpane v le nekaj dneh. "Humanitarne operacije v Gazi so blizu kolapsa," je bila jasna. "Če se oskrba s hrano in drugimi dobrinami ne bo nadaljevala v velikih količinah, se bodo razširile razmere, podobne lakoti." Po podatkih ZN se namreč več kot milijon ljudi v obalnem pasu, kar predstavlja skoraj polovico prebivalstva, sooča s katastrofalno stopnjo lakote. Kot je prejšnji teden povedal vodja humanitarne pomoči ZN Martin Griffiths, lahko na novo odprt zahodni mejni prehod Erez dnevno doseže le 50 tovornjakov pomoči, v zadnjih dveh tednih pa jih je tja prišlo manj kot 100, kar je daleč pod pragom 600 tovornjakov na dan, ki jih Gaza po mnenju humanitarnih organizacij potrebuje.

Gaza icon-picture-layer-2 1 / 5

Težave nastajajo tudi pri prevozu in razdeljevanju pomoči z novo zgrajenega pomola, ki ga je pred dvema mesecema naročil Joe Biden zaradi kritik, da ZDA ne morejo oziroma nočejo prepričati svojih izraelskih zaveznikov, da bi na oblegano območje spustili dovolj pomoči. A številne humanitarne organizacije so bile kritične do ameriškega projekta in so dejale, da je sicer dobrodošla vsakršna pomoč, vendar je dostavljanje hrane prek kopenskih prehodov edini način za zajezitev naraščajoče lakote. Sprva je bilo predvideno, da bo obdelanih približno 500 ton pomoči ali 90 tovornjakov na dan, ob polni zmogljivosti pa naj bi se ta količina povečala na 150 tovornjakov na dan. "V celoti se zavedamo in priznavamo, da so kopenske poti najboljši način za dostavo pomoči," je dejal tiskovni predstavnik Pentagona generalmajor Patrick Ryder. "Prav tako se je treba zavedati, da gre za bojno območje in da gre za kompleksno operacijo." Na Izrael pritiskajo z vseh strani, naj v oblegano enklavo spusti več zalog, v zadnjem poskusu je na njih pritisnil tudi glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je poleg tega dejal, da bo zahteval nalog za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta.

Izrael je 6. maja začel veliko vojaško ofenzivo proti Hamasovim silam v Rafi, kljub opozorilom ZDA, da je napad na Rafo, kamor se je zateklo več kot 85 odstotkov prebivalstva, neprimeren. Ofenziva je pripomogla tudi k propadu pogajanj o prekinitvi ognja, ki so jih posredovali ZDA, Egipt in Katar. Po zadnjih ocenah ZN je iz Rafe v skladu z navodili izraelske vojske pobegnilo že več kot 900.000 ljudi. Vsem je bilo ob tem naročeno, naj se preselijo na določeno "humanitarno območje", ob južni obali Gaze, kjer ni bilo zagotovljenega nobenega zatočišča ali razdeljevanja hrane. Razmere na tem območju naj bi bile "grozljive in nečloveške". Močno namreč primanjkuje vode, hrane, pa tudi sanitarij.

Begunski center v Rafi po evakuaciji icon-picture-layer-2 1 / 2