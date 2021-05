Humanitarna organizacija obtožena zlorab otrok v Afriki in Aziji

Voditeljica avstrijske veje organizacije Elisabeth Hauser je v četrtek na Dunaju sporočila, so zaradi odkritij o zlorabah otrok, tudi spolnih, zelo pretreseni. Preiskava še poteka, zato še ne morejo govoriti o tem, koliko otrok je bilo prizadetih. Naj bi pa voditelji organizacije vedeli za določene obtožbe in sporne dogodke, a so jih utišali in ustavili preiskave, je povedala Hauserjeva.

Organizacija SOS Children's Villages International podpira 1,2 milijona ljudi - večinoma otrok - v več kot 550 centrih in drugih programih po vsem svetu. Pomaga sirotam in drugim, ki potrebujejo pomoč. Za organizacijo, ki je bila vzpostavljena pred več kot 70 leti, dela okoli 40.000 ljudi.

Nekateri primeri obtožb zlorab segajo še v 90. leta 20 stoletja. Na dan pa so obtožbe prišle novembra lani po začetni preiskavi, ki so jo sprožili pred tremi leti.

Generalna direktorica organizacije Ingrid Maria Johansen se je medtem v ločeni izjavi opravičila vsem otrokom in mladim ljudem, ki so utrpeli zlorabe. "Globoko sem užaloščena, da so bili primeri znotraj naše organizacije, ko nekateri izmed nas niso izpolnili obljube, da bodo otroke zavarovali," je sporočila in napovedala sprejem novih ukrepov za odpravo teh težav.

Hauserjeva je opisala, kako so enega od otrok, ki se je poslabšal v šoli, kar zaklenili in mu niso pustili na obisk k staršem. Kot primer zlorabe finančnih sredstev je izpostavila domnevne primere nepotizma in podeljevanja gradbenih del prijateljem.

Vse obtožbe bo preiskala neodvisna komisija, ki jo bo vodila nekdanja deželna glavarka avstrijske Štajerske Waltraud Klasnic. Poročilo pričakujejo v drugi polovici prihodnjega leta. Vsem žrtvam bodo ponudili odškodnino, ki bi lahko v skupnem znesku dosegla več milijonov evrov, je še napovedala Hauserjeva.