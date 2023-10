Humanitarna pomoč za Gazo obtičala pred 'zabetonirano' mejo z Egiptom

Po navedbah očividcev so betonski bloki, ki jih je ob začetku izraelskega obstreljevanja namestil Egipt, še vedno na mejnem prehodu Rafa. Po poročanju AFP naj prečkanje meje za humanitarne konvoje v bližnji prihodnosti ne bi bilo načrtovano.

Na letališču v egiptovskem mestu al Arish, približno 50 kilometrov zahodno od Rafe, so že pristala jordanska, turška in letala s humanitarno pomočjo Združenih arabskih emiratov. Pred Rafo naj bi bilo tudi veliko medicinskih potrebščin, ki jih je, da bi lahko zadovoljila zdravstvene potrebe 300.000 ljudi, v Gazo poslala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Humanitarno pomoč je z več kot sto tovornjaki do Rafe poslal tudi Egipt.