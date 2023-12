Humanitarne organizacije: 'Izvoz delov za letala prispeva k bombardiranju Gaze'

Skupina organizacij za človekove pravice toži nizozemsko vlado, ker naj bi njena dobava delov za bojna letala tipa F-35 prispevala k bombardiranju Gaze in s tem h kršitvam mednarodnega prava. Gre za dele za letala, ki so v lasti ZDA in so shranjeni na Nizozemskem, od koder jih nato razpošiljajo več partnerjem, vključno z Izraelom.

Oxfam Novib, ena od organizacij, ki so vložile tožbo, je danes sporočila, da je Nizozemska zaradi izvoza delov za letala "soudeležena pri kršitvah vojnega prava in kolektivnem kaznovanju civilnega prebivalstva Gaze", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Skoraj neverjetno je, da te bombe padajo ob podpori nizozemske vojske. To se mora končati," je dodal direktor organizacije Michiel Servaes. icon-expand Bojno letalo F-35 FOTO: Shutterstock "Z dobavo orožja Nizozemska tvega, da bo sodelovala pri kršitvah mednarodnega humanitarnega prava," pa je dejala direktorica nizozemske Amnesty International Dagmar Oudshoorn. Nizozemske oblasti so sicer prejšnji mesec dejale, da ni jasno, ali so sploh pooblaščene za posredovanje pri dobavah delov za bojna letala F-35, ki so del širše operacije pod vodstvom ZDA. Ob tem je vlada ocenila, da trenutno ni mogoče ugotoviti, ali so letala z deli iz Nizozemske dejansko vpletena v resne kršitve humanitarnega vojnega prava. Zagovornica tožnikov Liesbeth Zegveld pa je dejala, da je "jasno, da se ta letala uporabljajo za izvajanje zračnega bombardiranja Gaze". Sodba v tem primeru naj bi bila izrečena čez približno dva tedna, še poroča AFP.