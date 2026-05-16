Humanitarni konvoj ZN tarča napada v Hersonu

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je "zaskrbljen", potem ko so v sredo v ukrajinskem mestu Herson brezpilotna letala dvakrat zadela humanitarno vozilo ZN. "Jasno označeno vozilo je bilo del medagencijske humanitarne misije, ki jo je vodil Urad za usklajevanje humanitarnih zadev, o kateri so bile strani obveščene precej vnaprej," je v izjavi dejal namestnik tiskovnega predstavnika ZN Farhan Haq. Vozilo je bilo del humanitarnega konvoja, ki je dostavljal hrano in solarne svetilke civilistom, ki živijo v Ostrivu, enem od težko dostopnih in najbolj prizadetih območij v Hersonu. V Ostrivu živi približno 200 civilistov, večinoma starejši ljudje.

"Nameravali smo dostaviti pomoč na območje, ki že več mesecev ni bilo oskrbovano. Kot običajno smo misijo skrbno načrtovali. Glede na kontekst konflikta nas zelo skrbi varnost in o tem smo obvestili tako ukrajinsko kot rusko stran. Žal pa je takoj po prečkanju mostu in vstopu na območje dron zadel enega od naših avtomobilov. Na srečo ni bil nihče poškodovan. Še vedno smo lahko dosegli kraj, kamor naj bi dostavili pomoč. Nato pa je medtem drugi dron ponovno zadel enega od naših avtomobilov," je pojasnil Andrea De Domenico, vodja OCHA v Ukrajini. Sodeč po posnetkih, ki krožijo na družbenih omrežjih, sta oba drona zadela isto vozilo. Sprva med vožnjo v zadnji levi del vozila, pozneje pa, ko je bilo parkirano, sprednji desni del.

Kot je še pojasnil De Domenico, so humanitarne delavce z območja evakuirali s pomočjo lokalnih oblasti. "Ne vem, kdo je izvedel napad. Vem pa, da smo spremljali lokalne oblasti pri dostavi humanitarne pomoči ljudem v stiski. Civilisti in humanitarni delavci ne smejo biti nikoli tarče. Ti nenehni napadi na civiliste in humanitarne delavce so preprosto nesprejemljivi. Države članice Združenih narodov bi morale spoštovati pravila in zastavo Združenih narodov," je poudaril De Domenico. V napadu ni bil poškodovan nihče od humanitarnih delavcev, ubit pa je bil civilist, lokalni prebivalec.

Napad na vozilo ZN se je zgodil v času najintenzivneših ruskih napadov

Združeni narodi napada niso pripisali nobeni strani in so sporočili, da si prizadevajo "ugotoviti vsa dejstva o tem incidentu". "Generalni sekretar ponovno poudarja, da je treba mednarodno pravo, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom, vedno spoštovati," je dejal Haq. Pri tem je spomnil, da je treba spoštovati in varovati civiliste in civilne objekte, vključno s humanitarnim osebjem in objekti, ki se uporabljajo za humanitarne operacije pomoči. In medtem ko ZN za zdaj ne želi odgovornosti za napad pripisati nikomur, so uporabniki družbenih omrežij opozorili na posnetke napadov, ki so jih objavili in delili Rusi. Posneti so bili iz dronov, s katerimi so izvedli napada.

Istega dne je bilo v ločenem napadu z brezpilotniki zadeto vozilo humanitarne organizacije World Central Kitchen (WCK). "Dron je med dostavo toplih obrokov v Hersonu zadel oklepno vozilo, ki ga upravlja naš restavracijski partner California. Napad je med vožnjo zadel zadnji del vozila. Poškodovanih ni bilo, vozilo pa je utrpelo znatno škodo," so zapisali v organizaciji.

