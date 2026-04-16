Humanoidni robot po Varšavi lovi divje prašiče

Robot je izdelan na Kitajskem, njegova osebnost pa je poljska stvaritev. Radoslaw Grzelaczyk in Bartosz Idzik iz podjetja MERA Robotics na Poljskem sta razvila programsko opremo robota oziroma tisto, čemur bi lahko rekli njegovi "možgani", poroča AP.

V preteklih tednih so Edwarda videli, kako se sprehaja po poljskih mestih, nakupuje na tržnicah, poskuša sesti na avtobus ali celo obiskuje poljski parlament.