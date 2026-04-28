Roboti bodo na letališčih pomagali pri prenašanju prtljage

Japan Airlines bo od začetka maja poskusno uvedel humanoidne robote z namenom, da jih trajno uporabi kot rešitev za kronično pomanjkanje delovne sile v državi, poroča Guardian. Kitajski humanoidi bodo prevažali prtljago in tovor po ploščadi na letališču Haneda, ki letno prepelje več kot 60 milijonov potnikov.

JAL in njegov partner v pobudi, Japan Airlines GMO Internet Group, upata, da bo poskus, ki se bo končal leta 2028, zmanjšal obremenitev zaposlenih sredi porasta vhodnega turizma in napovedi hujšega pomanjkanja delovne sile.

Na demonstraciji za medije ta teden so predstavili 130 cm visokega robota, ki ga je izdelalo podjetje Unitree s sedežem v Hangzhouu, kako previdno "potiska" tovor na tekoči trak poleg potniškega letala JAL in maha nevidnemu kolegu, navaja Guardian.