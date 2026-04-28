Roboti bodo na letališčih pomagali pri prenašanju prtljage

Japan Airlines bo od začetka maja poskusno uvedel humanoidne robote z namenom, da jih trajno uporabi kot rešitev za kronično pomanjkanje delovne sile v državi, poroča Guardian. Kitajski humanoidi bodo prevažali prtljago in tovor po ploščadi na letališču Haneda, ki letno prepelje več kot 60 milijonov potnikov.
JAL in njegov partner v pobudi, Japan Airlines GMO Internet Group, upata, da bo poskus, ki se bo končal leta 2028, zmanjšal obremenitev zaposlenih sredi porasta vhodnega turizma in napovedi hujšega pomanjkanja delovne sile.
Na demonstraciji za medije ta teden so predstavili 130 cm visokega robota, ki ga je izdelalo podjetje Unitree s sedežem v Hangzhouu, kako previdno "potiska" tovor na tekoči trak poleg potniškega letala JAL in maha nevidnemu kolegu, navaja Guardian.
Predsednik službe JAL Ground Service Yoshiteru Suzuki je dejal, da bi uporaba robotov za opravljanje fizično zahtevnega dela "neizogibno zmanjšala obremenitev delavcev in zaposlenim prinesla znatne koristi". Dodal pa je, da bodo nekatere ključne naloge, kot je upravljanje varnosti, še naprej opravljali ljudje.
Japonska se spopada hkrati s porastom turistov iz tujine ter starajočim se in upadajočim prebivalstvom. V prvih dveh mesecih leta 2026 je državo obiskalo več kot 7 milijonov ljudi, lani pa rekordnih 42,7 milijona obiskovalcev. To je ogromno število obiskovalcev kljub upadu števila gostov iz Kitajske, ki ga je sprožil diplomatski spor med Tokiem in Pekingom.
Po ocenah bi Japonska leta 2040 lahko potrebovala več kot 6,5 milijona tujih delavcev, da bi dosegla svoje cilje rasti, saj se domača delovna sila še naprej krči. Število tujih delavcev v državi se je v zadnjih letih močno povečalo, vendar je vlada zdaj pod političnim pritiskom, da omeji priseljevanje.
