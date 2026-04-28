Tujina

Roboti bodo na letališčih pomagali pri prenašanju prtljage

Tokio, 28. 04. 2026 08.54 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
Ne.M.
Humanoidni roboti pomagajo pri prenašanju prtljage

Japonskim delavcem, ki so znani po svoji vestnosti, a tudi po preobremenjenosti, se bodo na letališču Haneda v Tokiu kmalu pridružili humanoidni roboti – čeprav si bodo ti morali redno jemati odmore za polnjenje baterij.

FOTO: Profimedia

Japan Airlines bo od začetka maja poskusno uvedel humanoidne robote z namenom, da jih trajno uporabi kot rešitev za kronično pomanjkanje delovne sile v državi, poroča Guardian. Kitajski humanoidi bodo prevažali prtljago in tovor po ploščadi na letališču Haneda, ki letno prepelje več kot 60 milijonov potnikov.

JAL in njegov partner v pobudi, Japan Airlines GMO Internet Group, upata, da bo poskus, ki se bo končal leta 2028, zmanjšal obremenitev zaposlenih sredi porasta vhodnega turizma in napovedi hujšega pomanjkanja delovne sile.

Na demonstraciji za medije ta teden so predstavili 130 cm visokega robota, ki ga je izdelalo podjetje Unitree s sedežem v Hangzhouu, kako previdno "potiska" tovor na tekoči trak poleg potniškega letala JAL in maha nevidnemu kolegu, navaja Guardian.

FOTO: Profimedia

Predsednik službe JAL Ground Service Yoshiteru Suzuki je dejal, da bi uporaba robotov za opravljanje fizično zahtevnega dela "neizogibno zmanjšala obremenitev delavcev in zaposlenim prinesla znatne koristi". Dodal pa je, da bodo nekatere ključne naloge, kot je upravljanje varnosti, še naprej opravljali ljudje.

Japonska se spopada hkrati s porastom turistov iz tujine ter starajočim se in upadajočim prebivalstvom. V prvih dveh mesecih leta 2026 je državo obiskalo več kot 7 milijonov ljudi, lani pa rekordnih 42,7 milijona obiskovalcev. To je ogromno število obiskovalcev kljub upadu števila gostov iz Kitajske, ki ga je sprožil diplomatski spor med Tokiem in Pekingom.

Po ocenah bi Japonska leta 2040 lahko potrebovala več kot 6,5 milijona tujih delavcev, da bi dosegla svoje cilje rasti, saj se domača delovna sila še naprej krči. Število tujih delavcev v državi se je v zadnjih letih močno povečalo, vendar je vlada zdaj pod političnim pritiskom, da omeji priseljevanje.

BUONcaffee
28. 04. 2026 11.09
Itak ljudje smo neka bitja katera delujemo po nekem vzorcu. Pohlep, vojne, kopičenje denarja in kapitala, egoizem, dajanje v neke skupine in posledica sovražnosti.... iz generacije v generacije gre vse po istem pistopku. Mogoče je res čas, da nekdo spremeni svet na bolje.
BUONcaffee
28. 04. 2026 11.06
Vse skupaj bo kot v filmu Umetna inteligenca režiserja Spilberga.
misterbin
28. 04. 2026 10.55
Ti roboti in UI bodo uničili svet
BUONcaffee
28. 04. 2026 11.03
Človek pa jih je ustvaril. Torej človek bo kriv.
BUONcaffee
28. 04. 2026 10.51
Baje, da že cvetijo v erotični industriji.
BUONcaffee
28. 04. 2026 10.49
Roboti prinašajo slabosti, čeprav tudi dobre stvari. Ogrožena nekatera delovna mesta. Roboti uporabljenji za kriminal bodo zagotovo aktualni. Še manj zasebnosti bo bilo, sploh če vodo roboti snemali stanovanja, hiše in okolico medtem ko bodo opravljali razne zadeve.
BUONcaffee
28. 04. 2026 10.46
Vedno več bo teh robotov. Nekatera delovna mesta bodo izginila.
Watcherman
28. 04. 2026 10.22
Toliko o tem kakšna napredna tehnologija obstaja in jo imamo.Lp
SpamEx
28. 04. 2026 10.04
Joj komaj čakam da si kupim enga takega za doma da mi pospravlja stanovanje
BUONcaffee
28. 04. 2026 10.47
Brez zasebnosti boš bil. Hekerji ti bodo posneli stanovanje, potem pa te oropali. Ali pa jim bo robot to natedil.
mertseger
28. 04. 2026 10.53
Kot da sedaj ne mrejo v njegovo kamero na računalniku, telefonu, notranji kameri, robotu sesalcu ali pa katero drugo vdreti.
SpamEx
28. 04. 2026 11.02
BUONcaffee bo na offline modu
BUONcaffee
28. 04. 2026 11.05
Tej roboti sesalci in ostala krma je uverura v vse skupaj.
mertseger
28. 04. 2026 10.01
Super sploh ker manjka ljudi za to pa mogoče se ne bo toliko prtljage izgubilo ko bo enkrat še skeniral vse. samo bo treba malo večje robote, tale ne dvigne niti standardnega kovčka. Ampak nekje treba začet.
