Humanoidni roboti po lanski polomiji letos prehiteli prave tekače

Ko so humanoidni roboti lani poskušali z ramo ob rami teči ob tekačih na dirki v Pekingu, se je to izkazalo za pravo polomijo. Lanska dirka je bila polna nesreč, saj se je veliko robotov težko umaknilo s štartne črte, večina pa tekme ni mogla končati. Robot prvak je lani dosegel čas 2 uri in 40 minut, kar je precej pred svojimi robotskimi tekmeci, a hkrati je bilo to dvakrat kasneje, kot ko je ciljno črto prečkal človek. So pa letos zato svojo 'pripravljenost' izjemno izboljšali, piše Guardian.

Ne le, da se je število tekmovalnih robotov povečalo z 20 na več kot 100, ampak je bilo več robotov, ki so se potegovali za stopničke, opazno hitrejših od profesionalnih športnikov. Roboti in ljudje so tekli po vzporednih stezah, da bi se izognili trkom.

Zmagovalni robot, ki ga je razvil Honor, znani kitajski proizvajalec pametnih telefonov, je dirko končal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je nekaj minut hitreje od svetovnega rekorda, ki ga je prejšnji mesec v Lizboni postavil Jacob Kiplimo, čeprav je bilo treba humanoidnemu robotu pomagati, da se je umaknil nekaj metrov od ciljne črte, potem ko je trčil v ograjo.

Čeprav so humanoidni roboti še vedno v poskusni fazi, maratonska predstavitev fizične zmogljivosti teh strojev poudarja njihov potencial za preoblikovanje vsega, od nevarnih del do bojevanja na bojišču.