Tujina

Humanoidni roboti po lanski polomiji letos prehiteli prave tekače

Peking, 19. 04. 2026 15.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Robotski maraton na Kitajskem

Na desetine kitajskih humanoidnih robotov je v nedeljo v Pekingu pokazalo svoje atletske sposobnosti. Kot blisk so švigali mimo tekačev na polmaratonu. Le leto prej so še močno zaostajali za ljudmi, v tem letu pa jim je uspel zavidljiv napredek.

Ko so humanoidni roboti lani poskušali z ramo ob rami teči ob tekačih na dirki v Pekingu, se je to izkazalo za pravo polomijo. Lanska dirka je bila polna nesreč, saj se je veliko robotov težko umaknilo s štartne črte, večina pa tekme ni mogla končati. Robot prvak je lani dosegel čas 2 uri in 40 minut, kar je precej pred svojimi robotskimi tekmeci, a hkrati je bilo to dvakrat kasneje, kot ko je ciljno črto prečkal človek. So pa letos zato svojo 'pripravljenost' izjemno izboljšali, piše Guardian.

Ne le, da se je število tekmovalnih robotov povečalo z 20 na več kot 100, ampak je bilo več robotov, ki so se potegovali za stopničke, opazno hitrejših od profesionalnih športnikov. Roboti in ljudje so tekli po vzporednih stezah, da bi se izognili trkom.

Zmagovalni robot, ki ga je razvil Honor, znani kitajski proizvajalec pametnih telefonov, je dirko končal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je nekaj minut hitreje od svetovnega rekorda, ki ga je prejšnji mesec v Lizboni postavil Jacob Kiplimo, čeprav je bilo treba humanoidnemu robotu pomagati, da se je umaknil nekaj metrov od ciljne črte, potem ko je trčil v ograjo.

Čeprav so humanoidni roboti še vedno v poskusni fazi, maratonska predstavitev fizične zmogljivosti teh strojev poudarja njihov potencial za preoblikovanje vsega, od nevarnih del do bojevanja na bojišču.

Razlagalnik

Humanoidni roboti so stroji, zasnovani tako, da posnemajo človeško obliko, vključno s telesno strukturo, kot sta glava, trup in okončine. Njihov glavni namen je interakcija s človeškim okoljem in orodji, ki so bila prvotno ustvarjena za ljudi. Razvijajo se za širok spekter nalog, od opravljanja nevarnih del v industriji in raziskovanja težko dostopnih območij do pomoči v zdravstvu in storitvenem sektorju, saj njihova oblika omogoča lažjo integracijo v prostore, prilagojene človeškim potrebam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
