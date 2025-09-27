Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Se bo orkan Humberto v 'tropskem tangu' z nevihto še okrepil?

Tampa, 27. 09. 2025 19.19 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
2

Orkan Humberto se trenutno vrtinči severno od Karibov. Čeprav napovedi kažejo, da kopnega najverjetneje ne bo dosegel, obstaja majhna možnost, da bi se orkan približal drugi nevihti. Nevihti bi se tako lahko začeli vrteti okoli skupne središčne točke - gre za Fujiwharin učinek.

'Tropski tango' ali učinek Fujiwhara se lahko razvije, ko se dve nevihti premikata ena proti drugi in začneta vplivati na medsebojno moč. V teoriji to pomeni, da bi se nevihti lahko začeli vrteti okoli skupne središčne točke ali se celo združili.

Kako blizu si morata biti nevihti, da pride do takega učinka, je odvisno od silovitosti neviht. Tesno povezani nevihti bi se sčasoma lahko razšli oziroma nadaljevali svojo pot. "Običajno, ko je en nevihtni sistem večji od drugega, ga enostavno 'povozi'. Zelo redko se zgodi, da bi večji sistem absorbiral manjšega in tako postal še močnejši, a tudi to je dejansko mogoče" je za CBS pojasnila meteorologinja Nikki Nolan.

Orkan Humberto (desna linija) naj kopnega ne bi dosegel.
Orkan Humberto (desna linija) naj kopnega ne bi dosegel. FOTO: Zoom Earth

Možnost, da bi se Humberto združil z nevihto, ki kroži severno od Karibskega otočja, je sicer majhna, prav tako je druga nevihta občutno šibkejša in večjega vpliva na nadaljnji razvoj orkana ne bi imela. 

Humberto je najprej potoval po sredini Atlantika, po napovedih naj bi se v prihodnjih dneh ob premikanju proti severozahodu krepil. Vplival bi lahko predvsem na vreme od Floride do obale Severne Karoline. 

Medtem meteorologi opazujejo predvsem nevihto nekoliko južneje, ki naj bi se v prihodnjih dveh dneh okrepila in se pomaknila proti Bahamom. Jugovzhod ZDA bi tako lahko zajele obilne padavine in močan veter. Guverner Južne Karoline Henry McMaster je v petek razglasil izredne razmere in prebivalce pozval, naj redno spremljajo opozorila in napovedi. 

orkan Humberto tropski tango učinek Fujiwhara nevihta ZDA
Naslednji članek

Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod

Naslednji članek

Trump v Portland napotil vojsko: Imate pooblastila za uporabo maksimalne sile

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
27. 09. 2025 20.15
samo ruši
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
27. 09. 2025 19.54
Humberto se je v samo 12h razvil iz I. kat v IV. kat. z vetrovi do 240 km na uro in bo najbrž prizadel Bermude. Tisto južneje pa je tropska depresija Imelda, ki bo tekom noči postala tropska nevihta. Imelda bo najkasneje v torek postala orkan. Tisto kar najbolj skrbi je, da bo potovala počasi, kar pomeni obilo padavin v Georgii in Južni Karolini. Avgusta je bilo nenavadno zatišje, zdaj pa teh neviht kar nekaj.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256