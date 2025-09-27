Se bo orkan Humberto v 'tropskem tangu' z nevihto še okrepil?

'Tropski tango' ali učinek Fujiwhara se lahko razvije, ko se dve nevihti premikata ena proti drugi in začneta vplivati na medsebojno moč. V teoriji to pomeni, da bi se nevihti lahko začeli vrteti okoli skupne središčne točke ali se celo združili.

Kako blizu si morata biti nevihti, da pride do takega učinka, je odvisno od silovitosti neviht. Tesno povezani nevihti bi se sčasoma lahko razšli oziroma nadaljevali svojo pot. "Običajno, ko je en nevihtni sistem večji od drugega, ga enostavno 'povozi'. Zelo redko se zgodi, da bi večji sistem absorbiral manjšega in tako postal še močnejši, a tudi to je dejansko mogoče" je za CBS pojasnila meteorologinja Nikki Nolan.