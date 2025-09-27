Se bo orkan Humberto v 'tropskem tangu' z nevihto še okrepil?

'Tropski tango' ali učinek Fujiwhara se lahko razvije, ko se dve nevihti premikata ena proti drugi in začneta vplivati na medsebojno moč. V teoriji to pomeni, da bi se nevihti lahko začeli vrteti okoli skupne središčne točke ali se celo združili.
Kako blizu si morata biti nevihti, da pride do takega učinka, je odvisno od silovitosti neviht. Tesno povezani nevihti bi se sčasoma lahko razšli oziroma nadaljevali svojo pot. "Običajno, ko je en nevihtni sistem večji od drugega, ga enostavno 'povozi'. Zelo redko se zgodi, da bi večji sistem absorbiral manjšega in tako postal še močnejši, a tudi to je dejansko mogoče" je za CBS pojasnila meteorologinja Nikki Nolan.
Možnost, da bi se Humberto združil z nevihto, ki kroži severno od Karibskega otočja, je sicer majhna, prav tako je druga nevihta občutno šibkejša in večjega vpliva na nadaljnji razvoj orkana ne bi imela.
Humberto je najprej potoval po sredini Atlantika, po napovedih naj bi se v prihodnjih dneh ob premikanju proti severozahodu krepil. Vplival bi lahko predvsem na vreme od Floride do obale Severne Karoline.
Medtem meteorologi opazujejo predvsem nevihto nekoliko južneje, ki naj bi se v prihodnjih dveh dneh okrepila in se pomaknila proti Bahamom. Jugovzhod ZDA bi tako lahko zajele obilne padavine in močan veter. Guverner Južne Karoline Henry McMaster je v petek razglasil izredne razmere in prebivalce pozval, naj redno spremljajo opozorila in napovedi.
