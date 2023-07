Hunta: Francija se pripravlja na vojaško posredovanje v Nigru

Nigrska vojaška hunta je sporočila, da Francija načrtuje vojaško operacijo za osvoboditev odstavljenega predsednika. Francosko zunanje ministrstvo te informacije ni ne potrdilo ne zanikalo, je pa sporočilo, da je trenutno pridržani predsednik Mohamed Bazoum edina legitimna avtoriteta v državi. V prestolnici Niamey še naprej potekajo demonstracije v podporo prevratnikom, napadli so tudi francosko veleposlaništvo in vzklikali protifrancoske in proruske slogane.

Afriška unija in Francija sta obsodili potezo hunte, ki je odstavila izvoljeno vlado v Nigru. Gre za že sedmi vojaški prevzem oblasti v manj kot treh letih na območju Zahodne in Srednje Afrike. Na območju vse večji vpliv pridobivata Rusija in Kitajska. Informacije o domnevnih francoskih načrtih za vojaško posredovanje so prišle dan po tem, ko je zahodnoafriški regionalni blok ECOWAS uvedel sankcije proti hunti in dejal, da lahko odobri silo za vrnitev Mohameda Bazouma, ki so ga v sredo člani predsedniške garde pridržali v predsedniški palači. Čadski predsednik Mahamat Idriss Deby je sicer prispel v Niger in objavil prvo fotografijo Bazouma po strmoglavljenju z oblasti. Po fotografiji sodeč je Bazoum v dobrem razpoloženju kljub dramatičnim dogodkom v zadnjih dneh.

Deby je dejal, da se je srečal z Bazoumom in generalom Abdourahamanom Tianijem, da bi poiskal načine, "kako najti mirno rešitev" v teh razmerah. V nagovoru na državni televiziji je polkovnik Amadou Abdramane, eden od zarotnikov, dejal, da je odstavljena vlada pooblastila Francijo, da izvede vojaško posredovanje proti novi oblasti. Izjavo naj bi po besedah Abdaramaneja podpisal zunanji minister Hassoumi Massoudou, ki hkrati opravlja funkcijo premierja, poroča Reuters. Massouda so poskušali priklicati za potrditev informacije, vendar je bil zanje nedosegljiv. Medtem pa francosko zunanje ministrstvo ni ne potrdilo ne zanikalo polkovnikovih navedb. Hunta pod vodstvom generala Tianija je posvarila pred poskusi zunanjega posredovanja in napovedala, da bi ob tem prišlo do prelivanja krvi in kaosa.

V Niameyju gorijo francoske zastave in vihrajo ruske Zahodne vlade medtem izražajo zaskrbljenost zaradi ogrožanja stabilnosti v regiji. V državi so namreč nameščene tako francoske kot tudi ameriške in italijanske čete, medtem ko je Nemčija aprila letos napovedala napotitev 60 vojakov. Njihova naloga je podpora državi v boju proti islamističnim skrajnežem, ki so okrepili svoje delovanje na območju Sahela. Pučisti pa medtem Bazoumu in vladi očitajo domnevno slabo vodenje države in neuspešen boj proti terorizmu.

V nedeljo so podporniki hunte, ki so preplavili ulice glavnega mesta, napadli francosko ambasado, zažigali francoske zastave in se spopadli s policijo. Francija je namreč kljub osamosvojitvi kolonij v Afriki v prejšnjem stoletju zadržala velik političen, gospodarski in vojaški vpliv. Na ulicah je opaziti tudi veliko ruskih zastav in slišati skandiranje v podporo Moskvi, poročajo mediji. Skrbi je povzročila tudi nedavna izjava Jevgenija Prigožina, ki je podprl državni udar in dejal, da so pripadniki Wagnerja pripravljeni pomagati pri vzpostavljanju reda in miru v državi.