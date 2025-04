Hunta v Mjanmaru nadaljuje zračne napade, tudi na območjih, ki jih je prizadel potres

Po poročilih o občasnih spopadih po potresu z magnitudo 7,7, ki je minuli petek prizadel državo in zahteval več kot 3000 življenj, se je hunta v sredo pridružila svojim nasprotnikom in razglasila začasno prekinitev ognja. Namen je olajšanje dostave humanitarne pomoči v potresu prizadetim prebivalcem.

Predstavnik urada visokega komisarja ZN za človekove pravice v Mjanmaru James Rodehaver je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes opozoril, da so od zanesljivih virov prejeli poročila o več kot 60 zračnih napadih hunte od potresa. Od tega jih je izvedla 16 od srede, in to tudi na območjih, ki so bila prizadeta v tem najhujšem potresu v državi v več kot stoletju.