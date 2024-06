Hunter Biden spoznan za krivega, grozi mu do 25 let zapora

Sinu ameriškega predsednika kazni še niso izrekli, grozi pa mu do 25 let zapora. Po mnenju profesorja prava na South Texas College of Law Druja Stevensona obstaja 50-odstotna možnost, da bo Biden šel v zapor. Obstaja tudi možnost, da ga bo sodišče obsodilo na pogojno kazen, ker ni več odvisnik od drog.

Kljub temu pravni strokovnjaki ocenjujejo, da ne bo prejel najvišje možne zaporne kazni. Stevenson je za BBC ocenil, da ga najverjetneje čaka okoli 20 mesecev zapora. "Če bo Biden prejel kar koli v razponu od pet do 10 let, bi bilo to nenavadno in brez primere," je še dodal.

Odmevno sojenje je potekalo v času, ko se Hunterjev oče, predsednik Joe Biden, poteguje za nov mandat. Biden je pred časom v intervjuju za ameriško televizijo ponovil, da sina ne bo pomilostil, če ga bo porota spoznala za krivega. Hunter bi lahko postal prvi otrok kakega predsednika ZDA na položaju, ki so ga obsodili.