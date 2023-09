Hunterju Bidnu se obeta nova obtožnica

Pravne težave Hunterja Bidna se, medtem ko Joe Biden teče nov krog za stolček v ovalni pisarni, nadaljujejo. Kot poroča BBC, naj bi se sinu ameriškega predsednika do konca meseca obetala nova obtožnica. Ni še jasno, kakšne obtožbe namerava posebni tožilec pravosodnega ministrstva David Weiss vložiti proti Hunterju Bidnu. Rok za vložitev naj bi bil do 29. septembra. Hunter Biden je že obtožen davčne utaje in laganja na obrazcu pri nakupu pištole. To je prvič, da je ministrstvo za pravosodje obtožilo otroka predsednika države.

Julija se je izrekel za nedolžnega v primeru davčih utaj

Hunter Biden se je sicer julija na zveznem sodišču v državi Delaware izrekel za nedolžnega glede dveh davčnih kaznivih dejanj in laganja pri nakupu orožja. To je storil, potem ko je zaradi pomislekov sodnice o postopkih tožilstva razpadel njegov sporazum z zveznimi tožilci o priznanju krivde za obe dejanji. Hunter Biden je namreč s tožilstvom, ki ga preiskuje še iz časov predsednika Donalda Trumpa, dosegel dogovor, da bo priznal krivdo za davčni utaji in sprejel pogojno kazen glede nakupa orožja, s čimer bi se izognil zaporni kazni.

Zvezna sodnica Maryellen Noreika se je na zaslišanju pozanimala, ali je zadeva s tem urejena in je preiskava proti Bidnu končana, tožilci pa so njo in Bidnove odvetnike presenetili s trditvijo, da se preiskava nadaljuje, pri čemer podrobnosti niso želeli razkriti.

Sodnica, ki jo je na položaj leta 2017 imenoval Trump, je strani nato pozvala, naj se dogovorita. Ker se nista, se je Hunter Biden vrnil na sodišče ter zavrnil priznanje krivde in se izrekel za nedolžnega.

Medtem je že jasno, da bodo sinove težave še naprej predstavljale težavo za očeta, ki se bo na volitvah 2024 potegoval za nov predsedniški mandat. Republikanski kongresniki skušajo na zaslišanjih ustvariti prepričanje, da je Joe Biden kot podpredsednik ZDA v času predsednika Baracka Obame iz Kitajske preko sina prejemal podkupnine.

Preiskava tožilca Davida Weisa sicer ni odkrila nič bolj resnega od tega, da je Hunter Biden v času, ko se je spopadal z odvisnostjo od mamil, kupil pištolo in na obrazcu zatrdil, da ni odvisen od mamil. Takšni pregoni se v ZDA končajo z dogovorom in nizko kaznijo oziroma brez kazni.

S političnega vidika pa je vprašanje izjemno problematično za predsednika Bidna, ki se zavzema za zaostritev zakonodaje proti orožju.

Hunter Biden je bil pripravljen priznati tudi krivdo za davčno utajo, ker v letih 2017 in 2018 ni plačal 100.000 dolarjev (približno 92.000 evrov) zveznega davka. Sodnica pri tem ni našla nič spornega, saj so takšni dogovori nekaj povsem običajnega, z njimi pa se obtoženi izognejo zaporu, je poročala STA.