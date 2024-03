Hutijevci in Hamas na pogovorih o boju proti Izraelu

Po navedbah enega od palestinskih virov so se predstavniki hutijevcev in Hamasa v okviru "naslednje faze" vojne v Gazi pogovarjali o možnostih uskladitve odporniških akcij proti Izraelu, ki naj bi ga nameravali obkrožiti. Drugi vir pa je povedal, da so razpravljali o "dopolnilni vlogi" hutijevcev v primeru izraelske ofenzive na Rafo na skrajnem jugu Gaze, navaja AFP.

Vodja hutijevcev Abdul Malik al Huti je pred tem v četrtek že napovedal, da bodo jemenski uporniki razširili svoje operacije proti ladjam v Rdečem morju in Adenskem zalivu, ki se zaradi napadov vse bolj izogibajo temu območju in plujejo okrog južnoafriškega Rta dobrega upanja. Hutijevci svoj dejanja upravičujejo s solidarnostjo do Palestincev v Gazi.

Hutijevci, Hamas in Islamski džihad so sicer del t. i. osi odpora, ki jo podpira Iran, regionalnega zavezništva skupin proti Izraelu in ZDA. Zavezništvo vključuje tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah in oborožene skupine v Iraku.