Hutijevci naj bi nad ameriške ladje v Rdečem morju poslali 37 dronov

"Malo po četrti uri zjutraj po lokalnem času smo zaznali dron, ki se je usmeril proti danski fregati in okoliškim ladjam. Ko smo se prepričali, da gre za sovražnika, smo ga napadli in premagali. Napadi so se nato zgodili še trikrat," je potrdil poveljnik danske fregate, kapetan Sune Lund .

Še ena ladja, komercialna ladja Propel Fortune, ki je bila tarča napada, je plula pod singapursko zastavo. Izdali so sporočilo, da niso nikakor povezani z Izraelom, vendar so Hutijevci trdili, da so povezani z ZDA in vseeno napadli.

"Med 4. in 6.30 uro zjutraj so teroristi Hutijevci, ki jih podpira Iran, izvedli obsežen napad z brezpilotnimi letali v Rdečem morju in Adenskem zalivu. CentCom in koalicijske sile so identificirale brezpilotna letala in ugotovile, da predstavljajo neposredno grožnjo trgovskim plovilom, ameriški mornarici in koalicijskim ladjam v regiji. Plovila in letala ameriške mornarice ter številne koalicijske ladje in letala so sestrelili 15 brezpilotnih letal," je dodalo Centralno poveljstvo.

Hutijevci napade izvajajo vse, od kar se je začela vojna med Izraelom in Hamasom. V začetku tedna so v hutijevskem napadu na ladjo, ki je plula pod barbaroško zastavo, umrli najmanj trije mornarji, kar so bile prve civilne žrtve hutijevskih raketnih napadov.