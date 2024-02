Hutijevci naj bi napadli ameriško trgovsko ladjo, ZDA sestrelile več dronov

Hutijevci so napadeno ladjo poimenovali kot KOI, trdijo pa, da z njo upravljajo ZDA. Po besedah tiskovnega predstavnika hutijevske vojske Yahya Sarea je bila ladja namenjena v "pristanišča okupirane Palestine". Dodal je, da hutijevci ne bodo oklevali z novimi maščevalnimi ukrepi. "Vse ameriške in britanske ladje v Rdečem in Arabskem morju so legitimne tarče jemenskih oboroženih sil, dokler se ameriško-britanska agresija proti naši državi nadaljuje," je še povedal Sarea.

Po poročanju agencije Reuters je KOI kontejnerska ladja, ki pluje pod liberijsko zastavo, z njo pa upravlja Oceonix Services s sedežem v Združenem kraljestvu.

Pomorska varnostna družba Ambrey je medtem sporočila, da je ladja, ki pluje južno od jemenskega pristanišča Aden, poročala o eksploziji na krovu. Imena ladje sicer niso navedli.

Medtem so ZDA sprožile nove zračne napade v Jemnu. Ciljali so 10 brezpilotnih letalnikov, ki naj bi bili pripravljeni za izstrelitev. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so uničili vseh 10 dronov skupaj z nadzorno postajo na tleh. Ob tem je ena od ameriških vojaških ladij v Adenskem zalivu sestrelila tri iranske drone in še eno hutijevsko protiladijsko raketo. Že v sredo pa so prav tako na območju Jemna, ki je pod nadzorom hutijevcev, uničili raketo zemlja-zrak, ki je ogrožala ameriško letalo.