Hutijevci naj bi sestrelili savdsko lovsko letalo F-15

"Jemenske oborožene sile so (...) sestrelile savdsko letalo F-15, medtem ko je izvajalo sovražne operacije (...) v zračnem prostoru province Marib," je na družbenih omrežjih sporočil tiskovni predstavnik hutijevcev Jahja Sari in pojasnil, da so bojno letalo napadli z raketo lokalne proizvodnje.

Sari je ob tem zagotovil, da bodo hutijevci še naprej branili jemenski zračni prostor in suverenost države, ter Rijad obtožil, da je izvedel več kot 450 napadov na Jemen.

Hutijevci, ki jih podpira Iran, so prejšnji teden prevzeli nadzor nad jemensko obalo Rdečega morja in ožino Bab al Mandab, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom. Pred dnevi so tudi dejali, da nameravajo zagotavljati varnost plovbe na območju, vendar ob tem poudarili, da za savdska plovila velja blokada.