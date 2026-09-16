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Hutijevci naj bi sestrelili savdsko lovsko letalo F-15

Sana, 16. 09. 2026 10.17 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
F-15

Uporniški jemenski hutijevci so sporočili, da so sestrelili savdsko lovsko letalo F-15. Pri tem so po lastnih navedbah uporabili raketo lokalne proizvodnje, poročajo tuje tiskovne agencije. Savdska Arabija, ki podpira mednarodno priznano jemensko vlado v spopadih s hutijevci, trditev o sestrelitvi lovca še ni komentirala.

"Jemenske oborožene sile so (...) sestrelile savdsko letalo F-15, medtem ko je izvajalo sovražne operacije (...) v zračnem prostoru province Marib," je na družbenih omrežjih sporočil tiskovni predstavnik hutijevcev Jahja Sari in pojasnil, da so bojno letalo napadli z raketo lokalne proizvodnje.

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Sari je ob tem zagotovil, da bodo hutijevci še naprej branili jemenski zračni prostor in suverenost države, ter Rijad obtožil, da je izvedel več kot 450 napadov na Jemen.

Hutijevci, ki jih podpira Iran, so prejšnji teden prevzeli nadzor nad jemensko obalo Rdečega morja in ožino Bab al Mandab, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom. Pred dnevi so tudi dejali, da nameravajo zagotavljati varnost plovbe na območju, vendar ob tem poudarili, da za savdska plovila velja blokada.

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KOMENTARJI4

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sabro4
16. 09. 2026 11.31
savdijci in MBS pokažite jim bedž..:) Hutijem namreč....:)
Odgovori
0 0
štrekeljc
16. 09. 2026 11.23
In kaj dela Savdska Arabija v Jemnu?
Odgovori
+2
2 0
Arzen
16. 09. 2026 10.56
VSE JE KUHINJA EU, KER JIM JE ELEKTRIFIKACIJA SPODLETELA ONI PA SO INVESTIRALI MILJARDE
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
16. 09. 2026 10.51
Super eno teroristično letalo manj
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+4
4 0
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