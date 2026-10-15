Hutijevci napadli predsedniško palačo v Jemnu, najmanj štirje mrtvi

Tudi mediji, povezani s hutijevci, so poročali o napadu na predsedniško palačo, ki so jo označili za "sedež vojaških operacij". Vladne sile so poročale še o hutijevskem napadu z balističnimi raketami na cilje v mestu Marib v osrednjem delu države.

Hutijevci so sredi septembra v bliskoviti ofenzivi zavzeli del jemenske obale ob Rdečem morju in prevzeli nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al Mandab. Vladne sile so nato v začetku oktobra ob podpori savdskih zračnih napadov sprožile protiofenzivo in trdijo, da so uspele ponovno zavzeti del ozemlja, ki so ga pred tem zasedli hutijevci.