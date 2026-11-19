Zgodaj davi je bilo v Rijadu slišati močno eksplozijo, so poročali novinarji AFP. Približno ob istem času je civilna zaščita izdala opozorilo o morebitni nevarnosti, nekaj minut zatem so opozorilo preklicali. Vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki se bori proti hutijevcem, je sporočila, da je "odgovorila na raketno grožnjo, ki jo je teroristična milica hutijevcev izstrelila proti Rijadu". Po prvih ocenah je prišlo do škode po padcu razbitin rakete, nastalo gmotno škodo še ocenjujejo.

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Očividec je za AFP povedal, da je fasada stolpnice državnega investicijskega sklada PIF močno poškodovana. Naknadno je savdska civilna zaščita sporočila, da je napad povzročil materialno škodo na več nadstropjih stolpnice in dveh sosednjih stavbah ter da žrtev ni bilo. Stolpnica PIF v središču finančne četrti, visoka 385 metrov, je največja v mestu in druga največja v državi.