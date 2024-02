Hutijevci ob obali Jemna napadli dve ameriški in britansko ladjo

Po navedbah britanskih oblasti so hutijevci izvedli raketni napad na tovorno ladjo MV Rubymar, ki pluje pod zastavo Belizeja in je registrirana v Veliki Britaniji. Ladja je plula v Adenskem zalivu blizu ožine Bab Al-Mandab, ko so jo napadli jemenski uporniki.

Tiskovni predstavnik hutijevske vojske je sporočil, da je ladja utrpela katastrofalno škodo in da ji grozi potopitev. Vseh 24 članov posadke je moralo plovilo zapustiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Zaradi velike škode, ki jo je ladja utrpela, je zdaj v nevarnosti, da se bo potopila v Adenskem zalivu. Med operacijo smo poskrbeli, da je ladijska posadka varno izstopila," je še dodal hutijevski tiskovni predstavnik.

Združeno kraljestvo je obsodilo "nepremišljen napad" na Rubymar.

"Trenutna poročila kažejo, da žrtev ni. Bližnja koalicijska plovila so že na kraju dogodka, ladja HMS Richmond pa še naprej patruljira v Rdečem morju, da bi pomagala zaščititi komercialni ladijski promet," je sporočil tiskovni predstavnik britanske vlade.

Po podatkih družbe MarineTraffic je ladja Rubymar potovala iz Savdske Arabije v Bolgarijo.

Britanska družba za pomorska tveganja Ambrey je medtem poročala, da je bila danes ameriška ladja dvakrat tarča napada ob južni obali Jemna. Plovilo sicer ni poročalo o morebitnih žrtvah ali škodi in je nadaljevalo pot v Aden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za zadnjega v vrsti incidentov v Rdečem morju, kjer hutijevci, ki uživajo podporo Irana, od novembra napadajo tovorne ladje. Sprva so trdili, da iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo le plovila, povezana z Izraelom. Po napadu britanskih in ameriških sil na položaje hutijevcev, pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.