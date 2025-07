Z droni, raketometi in eksplozivom potopili tovorno ladjo

Posnetek, ki so ga objavili hutijevci, razkriva potek napada na tovorno ladjo, ki je pod liberijsko zastavo skozi Rdeče morje plula proti Sueškem prekopu. Najprej so pozvali ladjo, naj upočasni in se zaustavi, kar je posadka zavrnila. Nato so krenili v napad s hitrimi čolni. Najprej so na ladjo streljali, nato pa nadnjo poslali drone. Ob tem so uporabili tudi raketomete in lahko oborožitev.

Posadka je nato ladjo zapustila, nanjo pa so se vkrcali napadalci. Kot kaže, so hutijevci na ladjo namestili eksploziv in ga detonirali. Ladja se je nato začela potapljati.

Hutijevci od začetka aktualnih spopadov v Gazi izvajajo napade na plovila, ki trgujejo z Izraelom. Po poročanju Jerusalem Posta so pokazali, da gre za sofisticirano izvedbo napada, saj so simultano kombinirali uporabo dronov in hitrih čolnov. Ob tem izraelski časnik dodaja, da so hutijevci spremljali plovbo ladje in dobro načrtovali napad.

Zahodne sile, ki v Rdečem morju poskušajo zagotoviti varnost plovbe, ladji Magic Seas niso mogle priskočiti na pomoč, Združeni arabski emirati pa so oskrbeli posadko.

Magic Seas je tretja ladja, ki so jo hutijevci uspeli potopiti.