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Hutijevci objavili domnevni posnetek sestreljenega savdskega lovca

Sana, 17. 09. 2026 09.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Hujtijevci ob sestreljenem letalu

Uporniški jemenski hutijevci so objavili videoposnetek, na katerem naj bi bilo sestreljeno savdsko lovsko letalo F-15. Verodostojnost posnetka ni potrjena, prav tako ni znana geolokacija.

Na videoposnetku hutijevski borci sredi puščavske pokrajine privzdigujejo razbitine letala, med drugim tudi repno krilce letala, na katerem je zastava Savdske Arabije in identifikacijska številka 5539.

Trdijo, da so sofisticirano ameriško letalo "sestrelili z lokalno izdelano raketo zemlja-zrak" nad Jemnom.

Kje točno naj bi letalo sestrelili in ali je posnetek verodostojen, zaenkrat še ni znano. Ameriški CNN se je za komentar obrnil na ameriške in savdske oblasti, ki dogajanja še niso komentirale. Posadka naj bi se uspešno rešila, a so ob tem morali uničiti več ameriških letal, ki so obtičala na pristajališču v puščavi.

Vojaški analitik Cedric Leighton, upokojen polkovnik ameriških letalskih sil, je za omenjen portal dejal, da so oznake na sestreljenem letalu skladne z oznakami savdskih F-15.

Če bo potrjeno, da je Savdska Arabija izgubila svoje letalo, bi bil to šele drug primer v sovražnem ognju sestreljenega ameriškega letala.

Konflikt na Bližnjem vzhodu se zadnje tedne zaostruje. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so prejšnji teden prevzeli nadzor nad jemensko obalo Rdečega morja in ožino Bab al Mandab, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom. Pred dnevi so tudi dejali, da nameravajo zagotavljati varnost plovbe na območju, vendar ob tem poudarili, da za savdska plovila velja blokada.

V petek je Savdska Arabija po napadih z droni zaprla tudi 1200 kilometrov dolg naftovod, ki jim je pomagal obiti Hormuško ožino. Po naftovodu čez arabski polotok poteka štiri do pet odstotkov svetovne oskrbe z nafto. Vse več je ugibanj, ali se bo v širšem konfliktu v regiji sedaj znašla še Savdska Arabija.

Preberi še Posnetki zoglenelega naftovoda: koliko zalog sploh ima Savdska Arabija?
Hutijevci Jemen Savdska Arabija letalo F-15 konflikt

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