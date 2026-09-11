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Hutijevci prevzeli nadzor nad celotno jemensko obalo ob Rdečem morju

Sana, 11. 09. 2026 13.45 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA N.V.
Hutijevci v Jemnu

Uporniški hutijevci v Jemnu, ki jih podpira Iran, so zavzeli strateški otok v ožini Bab al Mandab, ključni za pomorski promet skozi Rdeče morje, so za tuje tiskovne agencije povedali viri v jemenski vladi. Hutijevci so zavzeli tudi več krajev vzdolž jugozahodne obale Jemna.

Kot so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali jemenski vladni viri, so hutijevci prevzeli nadzor nad otokom Majun, znan tudi kot Perim. Otok leži na južnem delu ob vstopu v ožino Bab al Mandab, v osrčju pomorske poti, ki povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom. Oboje je del pomorske poti, ki poteka od Sredozemskega morja prek Sueškega prekopa do Indijskega oceana in predstavlja najkrajšo pomorsko povezavo med Evropo in Azijo.

Hutijevci v Jemnu
Hutijevci v Jemnu
FOTO: AP

Proiranski hutijevci so v zadnjih dneh napredovali vzdolž jemenske obale Rdečega morja in v četrtek od vladnih sil, ki jih podpira Savdska Arabija, prevzeli pomembno pristanišče Moha, zatem pa nadaljevali svoj pohod in zavzeli še mesto Dubab, ki leži nasproti otoka Majun, in Murad, zadnji obalni kraj, ki je še bil pod nadzorom jemenske vlade, je poročala televizija Al Jazeera.

Zavzetje Dubaba in otoka Majun je bistvenega pomena za ohranjanje nadzora nad ožino Bab al Mandab, ki se je izkazala za ključno za izvoz savdske nafte, odkar je Iran po februarskem začetku vojne z ZDA blokiral Hormuško ožino.

Poleg otoka Majun so hutijevci v četrtek prevzeli nadzor tudi nad otokoma Haniš in Zugar, ki ležita severneje v ožini Bab al Mandab, je za dpa povedal vladni vir. To pomeni, da zdaj nadzorujejo tri najpomembnejše otoke v tej ožini.

S temi zadnjimi pridobitvami hutijevci zdaj nadzorujejo celotno jemensko obalo ob Rdečem morju.

Hutijevci bi lahko po poročanju dpa stopnjevali napade in blokade ladijskega prometa v času, ko se ponovno zaostrujejo napetosti s Savdsko Arabijo, glavno podpornico vladnih sil v Jemnu.

Savdska Arabija je danes izvedla dva napada na letališče v Mohi, ki je sedaj pod nadzorom hutijevcev, je poročala televizijska postaja Al Masirah, ki je blizu hutijevcem.

Več sto ljudi je bilo ubitih, na tisoče pa razseljenih, odkar so hutijevci prejšnji teden sprožili ofenzivo proti jemenskim vladnim silam na območju Bab al Mandaba na jugozahodu države.

Združeni narodi so danes sporočili, da je bilo od obnovitve spopadov razseljenih najmanj 46.000 ljudi. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pri ZN je opozorila, da "število zaskrbljujoče narašča iz ure v uro".

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Rock8
11. 09. 2026 15.44
Bolj jih drezajo,slabše bo,kaj ni jasno zahodu...itak je to njihovo
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
11. 09. 2026 15.36
Je Trump že objavil, da je Rdeče morje sedaj Ameriško morje? Mu je Janezs že čestital?
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+5
5 0
vlahov
11. 09. 2026 13.55
Hutiji lahko le sanjajo o naglavnih rutah in čevapčičih v Teheranu na dopustu.
Odgovori
-1
2 3
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