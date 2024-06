Hutijevci v Rdečem morju potopili ladjo pod liberijsko zastavo

"Dvakrat je bilo zadeto, iz zraka in morja. O poškodovanih ni poročil," je pod pogojem anonimnosti povedal grški uradnik. Ladja Tutor je bila namenjena v Indijo, ko je bila zadeta, so povedali. Po podatkih skupine London Stock Exchange Group je ladja nakladala 18. maja v pristanišču Ust-Luga v Rusiji, 9. junija pa se je razkladala v pristanišču Port Said v Egiptu. Njihov naslednji cilj je bil Akaba v Jordaniji, vendar do tja niso prispeli.

Napadi na ladje že stalnica v Rdečem morju

Skupina Hutijevcev, ki uživa podporo Irana in je v vojni s koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, nadzoruje jemensko prestolnico Sano in druga najbolj naseljena območja. Napadi na ladje niso nikakršna novost, izvajajo jih od novembra lani, pri čemer se sklicujejo na solidarnost s Palestinci v Gaz. V bistvu so jih izvedli toliko, da so ZDA z zavezniki sprožile operacijo Prosperity Guardian, ameriško in mednarodno misijo za zagotavljanje zaščite komercialnih plovil v Rdečem morju.

Napadi so povzročili nemalo težav v ladijskem prometu, številne ladje in družbe so spremenile potovalne poti, a je vse to vplivalo na stroške, potovalni čas in višje zavarovalnine.

Po podatkih ameriške uprave za pomorstvo so Hutijevci od novembra izvedli že več kot 50 napadov na ladijski promet, ubili tri mornarje, zasegli eno plovilo in potopili drugo.

Hutijevci so sporočili, da so izvedli tudi dve skupni vojaški operaciji z Islamskim odporom v Iraku, oboroženo skupino, ki jo podpira Iran in napadli kraje v izraelskih mestih Ašdod in Haifa, piše Al Jaazera.