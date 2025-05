Hutijevci zadeli letališče Ben Gurion in zaustavili promet

Izraelska vojska je potrdila, da je raketo skušala prestreči, vendar ji to ni uspelo. IDF ima sicer na voljo najsodobnejše (ameriško-izraelske) sisteme protibalistične obrambe THAAD in Arrow-3.

"Kdor nam škoduje, ga bomo udarili sedemkratno," je v kratki izjavi po incidentu dejal obrambni minister Izrael Kac . Letališče so za kratek čas zaprli in kmalu znova odprli za promet.

Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, od začetka vojne v Gazi redno izvajajo tovrstne napade na Izrael, iz solidarnosti s Palestinci v Gazi ovirajo pomorski promet ob obalah Jemna in napadajo ameriške sile v regiji. Samo ta konec tedna so proti izraelskemu ozemlju iz Jemna izstrelili štiri rakete in dva brezpilotna letalnika.

Jemenski uporniki so kasneje prevzeli odgovornost za napad, pri čemer so po lastnih navedbah uporabili hipersonično balistično raketo, in znova izpostavili podporo zatiranim Palestincem v Gazi in njihovim borcem.

Odzvalo se je tudi palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki je pozdravilo napad hutijevcev. "Jemen stopnjuje napade na srce nezakonite sionistične entitete, premaguje najnaprednejše obrambne sisteme na svetu in natančno napada svoje cilje," je povedal tiskovni predstavnik oboroženega krila Hamasa.

Več letalskih družb je odpovedalo današnje lete proti Tel Avivu. Nemška letalska družba Lufthansa je sporočila, da je lete iz in v Tel Aviv odpovedala do torka.