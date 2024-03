Hutijevski napad na trgovsko ladjo terjal prvi smrtni žrtvi

OGLAS

Do napada je prišlo približno 50 navtičnih milj jugozahodno od jemenskega mesta Aden, po podatkih agencije UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), pa je posadko pred napadom poklicala skupina, ki so se predstavili kot "jemenska mornarica" in dejali, naj spremenijo smer, piše BBC. Ker ladja ni spremenila smer, je vanjo priletela raketa. Tudi Hutijevci, ki jih podpira Iran, so potrdili, da so opozorili posadko naj obrnejo.

Center EU za pomorsko varnost - Afriški rog je sporočil, da potekajo reševalne operacije in reševanje preostalih članov posadke. Tiskovni predstavnik upraviteljev ladje pa je medtem sporočil, da trenutno še nima informacij o stanju posadke, ki jo sestavlja 20 mornarjev in trije oboroženi varnostniki. Med posadko je bil Indijec, štirje Vietnamci in 15 Filipincev, dva varnostnika sta bila iz Šrilanke, eden iz Nepala. Lastnik ladje True Confidence je družba True Confidence Shipping SA, ki je registrirana na naslovu v Liberiji, upravlja pa jo družba Third January Maritime Ltd v Grčiji, poroča BBC. Hutijevci so sicer v izjavi dejali, da so ciljali "ameriško ladjo". Ladja za prevoz razsutega tovora je iz Lianyunganga na Kitajskem plula v Džeddo v Savdski Arabiji, podatki o sledenju so pokazali, da je prevažala tovor jeklenih izdelkov in tovornjakov.

Zadnji napad je sledil več izmenjavam ognja med Hutiji in vojaškimi ladjami koalicije pod vodstvom ZDA. V torek so ameriške sile sestrelile balistično raketo in tri brezpilotna letala, izstreljena iz Jemna na rušilec USS Carney, sledile pa so še tri protiladijske rakete in tri morska brezpilotna letala.