Hutiji obkolili Taiz, jemenska vlada napovedala ponovno zavzetje vseh okupiranih območij

Več varnostnih virov in prič je danes za AFP potrdilo, da so proiranski hutiji zavzeli območje in prekinili promet med Taizom na jugozahodu države in Adenom.

"Obveščeni smo bili, da so hutijevci zavzeli območje Al Safije, prekinili glavno cestno povezavo in prevzeli nadzor nad policijsko postajo," je povedal vir v lokalni policiji. Priče so za AFP povedale, da so na območjih Al Safije in Al Samsare slišale silovite spopade.

Vodja jemenskega predsedniškega sveta Rašad al Alimi je v odgovor danes napovedal začetek nove vojaške operacije za ponovno zavzetje vsega ozemlja, ki ga nadzorujejo hutijski borci s podporo Irana.

"Danes napovedujem začetek vojaških operacij za ponovno zavzetje preostalih ozemelj republike ter za uveljavitev oblasti države in njenih institucij na celotnem državnem ozemlju," je dejal al Alimi.