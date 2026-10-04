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Hutiji obkolili Taiz, jemenska vlada napovedala ponovno zavzetje vseh okupiranih območij

Sana, 04. 10. 2026 16.06 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Jemenske vladne sile

Jemenski uporniški hutiji so obkolili mesto Taiz, prekinili pa so tudi ključno prometno povezavo med tem pomembnim mestom in Adenom, kjer ima sedež mednarodno priznana vlada. Ta je ob tem napovedala ponovno zavzetje vseh okupiranih območij.

Več varnostnih virov in prič je danes za AFP potrdilo, da so proiranski hutiji zavzeli območje in prekinili promet med Taizom na jugozahodu države in Adenom.

"Obveščeni smo bili, da so hutijevci zavzeli območje Al Safije, prekinili glavno cestno povezavo in prevzeli nadzor nad policijsko postajo," je povedal vir v lokalni policiji. Priče so za AFP povedale, da so na območjih Al Safije in Al Samsare slišale silovite spopade.

Vodja jemenskega predsedniškega sveta Rašad al Alimi je v odgovor danes napovedal začetek nove vojaške operacije za ponovno zavzetje vsega ozemlja, ki ga nadzorujejo hutijski borci s podporo Irana.

"Danes napovedujem začetek vojaških operacij za ponovno zavzetje preostalih ozemelj republike ter za uveljavitev oblasti države in njenih institucij na celotnem državnem ozemlju," je dejal al Alimi.

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Jemenska vojska je pred tem danes sporočila, da je obstreljevala prestolnico Sana, ki je pod nadzorom hutijev, potem ko so ti zatrdili, da so dan prej napadli objekt naftnega velikana Aramco v Rijadu. Novinar agencije AFP je poročal, da je na prizorišču opazil plamene.

Spopadi med hutiji na eni strani ter Savdsko Arabijo in mednarodno priznano jemensko vlado na drugi strani ne pojenjajo, odkar so se julija znova razplamteli. Hutiji so že pred tem trdili, da so napadli objekte savdske naftne družbe – septembra v pristaniškem mestu Janbu, ki je glavni naftni terminal kraljevine, avgusta pa na jugu države.

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