Od avgusta, ko so se po obdobju premirja znova razplamteli spopadi med jemensko vlado in hutijevskimi uporniki, je umrlo več kot 2200 ljudi, skoraj 350.000 pa jih je moralo zapustiti svoje domove, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Hutiji so kljub protiofenzivi vladnih sil in intenzivnemu savdskemu bombardiranju še naprej širili svoj nadzor nad državo, poroča The New York Times. Vladne sile so izgubile celotno jemensko obalo ob Rdečem morju, vključno z območjem ob ožini Bab al-Mandab, skozi katero poteka približno desetina svetovne pomorske trgovine. Hutiji so septembra v bliskovitem napredovanju zavzeli ozemlje ob ožini, s čimer so Iranu in njegovim zaveznikom omogočili, da ogrožajo mednarodni ladijski promet na eni ključnih pomorskih poti. Uporniki so obenem obkolili in začeli oblegati pomembno mesto Taiz ter se približali Adenu na vsega nekaj deset kilometrov. Mesto je začasna prestolnica mednarodno priznane jemenske vlade, v katero se je od avgusta zateklo več kot 70.000 ljudi.

Posledice vojne v Jemnu FOTO: AP

Vladne sile razdeljene, hutiji vse močnejši

Analitiki za napredovanje hutijevskih sil krivijo predvsem notranje razprtije med nasprotniki. Medtem ko so uporniki v letih spopadov postali enotna in učinkovita vojaška sila, so se vladne enote razdrobile v ohlapno koalicijo različnih oboroženih skupin in lokalnih poveljnikov. Vladne sile so po navedbah strokovnjakov za The New York Times podcenile načrte upornikov in njihovo vojaško moč. Njihov trenutni cilj naj bi bil predvsem omejiti nadaljnje napredovanje hutijevskih borcev. Na težave kaže tudi umik zavezniških vladnih enot z območja ob Rdečem morju 15. novembra. Savdska vojaška koalicija, ki nadzira operacije v Jemnu, je odločitev utemeljila z razmerami na bojišču in grožnjami Adenu. Vendar so se nekateri lokalni borci umiku uprli, saj so želeli obdržati svoje položaje.

Posledice vojne v Jemnu FOTO: AP

Lokalni plemenski predstavnik je odločitev označil za vsiljeno, saj naj bi jo sprejeli brez posvetovanja z borci na terenu. Po njegovih besedah sta zmeda in nezaupanje, ki sta sledila, hutijskim silam omogočila vstop na ozemlje njegovega plemena. Spor naj bi povzročil tudi nesoglasja med jemenskimi in savdskimi častniki. Kmalu po umiku je Savdska Arabija zamenjala generala, ki je vodil vojaške operacije v Jemnu, kar kaže na nezadovoljstvo z dosedanjim potekom kampanje. Jemenska vlada sicer zatrjuje, da je začela odpravljati težave v svojih vrstah. Po njenih navedbah zdaj vse enote delujejo pod enotnim poveljstvom in v okviru skupnega operativnega centra. Njeni cilji ostajajo ponovno zavzetje obale ob Rdečem morju, obnovitev državnih institucij in končanje več kot desetletje trajajočega udara hutijevskih upornikov. Analitiki pa ocenjujejo, da so ti cilji za zdaj težko uresničljivi.

Savdska Arabija se znova zapleta v jemensko vojno

Savdska Arabija poleg podpore jemenski vladi vodi tudi lastne spopade s hutiji. Ti skoraj vsakodnevno izvajajo napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na savdsko ozemlje, tudi na energetske objekte, letališča in finančno četrt v prestolnici Rijad.

Posledice vojne v Jemnu FOTO: AP

V torkovem napadu na enega od tamkajšnjih nebotičnikov je bilo po navedbah savdskih oblasti ranjenih 11 ljudi. Savdska vojska je medtem izvedla obsežno bombardiranje območij pod nadzorom hutijevskih upornikov. Po navedbah hutijevskih predstavnikov je bilo v napadih ubitih več sto civilistov. Jemenska vlada pa upornike obtožuje obstreljevanja civilnih območij in raketnih napadov nanje, piše The New York Times. Za Rijad bi se lahko vojna znova spremenila v dolgotrajen in izčrpavajoč konflikt. Savdska Arabija je že leta 2015 vodila obsežno vojaško kampanjo, s katero je želela hutije izriniti z oblasti in obnoviti nadzor mednarodno priznane vlade. Posredovanje je prispevalo k smrti več sto tisoč ljudi zaradi nasilja, lakote in bolezni. V zadnjih tednih so savdski mediji in komentatorji vse bolj odkrito kritični do jemenske vlade. Komentator Ali Shihabi, ki velja za nekoga blizu savdskemu vodstvu, je opozoril, da savdske varnosti ni mogoče pogojevati z razrešitvijo vseh notranjih sporov v Jemnu. Po njegovi oceni bi se vojna lahko nadaljevala še najmanj šest mesecev.

Posledice vojne v Jemnu FOTO: AP

V Adenu se bojijo ponovitve dogodkov izpred desetletja