Hutijski uporniki v bližini Jemna sestrelili ameriškega 'razparača'

Hutiji oziroma Ansar Alah (o. p. Božji partizani) so zajdsko družbeno, politično in vojaško gibanje, ki se je začelo razvijati v 90. letih prejšnjega stoletja v okviru šiitskega vzpona v Jemnu kot opozicija vladi Alija Abdulaha Saleha . Jemen je od leta 2014 prizorišče vojaških spopadov med silami jemenske vlade, ki uživa podporo vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, ter uporniškimi Hutiji, ki jih podpira Iran in nadzorujejo severni del države, vključno s prestolnico Sana. Konflikt je neposredno in posredno terjal že več sto tisoč življenj.

V sredo so odgovornost za sestrelitev ameriškega drona nad Jemnom prevzeli Hutiji, ki jih podpira Iran. Incident se je sicer zgodil nekaj tednov po tem, ko je vojaška ladja ameriške mornarice USS Carney med plovbo po Rdečem morju prestregla več raket in brezpilotnih letal, ki so jih izstrelili Hutiji, poroča CNN . Ladja je v devetih urah sestrelila štiri vodene rakete in 15 brezpilotnih letal, ki so glede na usmeritev potovali proti Izraelu.

Iranske posredniške skupine so v zadnjih tednih po napadu Hamasa na Izrael okrepile svoje napade na ameriške sile in svoja sredstva na Bližnjem vzhodu. Ameriška in koalicijska oporišča v Iraku in Siriji so od 17. oktobra naštela vsaj 40 napadov, v katerih je po poročanju medija več ameriških vojakov utrpelo hude poškodbe. Višji ameriški obrambni uradnik je Iran označil za "težišče" napadov na ameriške sile na Bližnjem vzhodu ter dejal, da so prstni odtisi Irana vidni povsod.

ZDA so se skupinam maščevale 26. oktobra. Z zračnimi napadi so v Siriji ciljale na infrastrukturo, ki jo uporablja Islamska revolucionarna garda in njeni posredniki. V napadih, ki so jih z uporabo natančno vodenega streliva izvedla tri lovska letala, so bili tarča skladišča orožja in streliva v Abu Kamalu blizu meje med Sirijo in Irakom.

Po povračilnih napadih v Siriji prejšnji mesec je ameriški obrambni minister Lloyd Austin Teheranu izdal ostro opozorilo. "Iran želi skriti svojo vlogo, zanikati svojo vlogo v napadih na naše sile. A tega jim ne bomo dovolili," je dejal ter obljubil nadaljnje napade, če se bodo napadi iranskih posrednikov nadaljevali.

CNN je sicer že poročal, da naj bi želel Iran kapitalizirati na negativnem odzivu sveta na ameriško podporo Izraelu. Piše pa tudi, da se zdi, čeprav Teheran eksplicitno res ne usmerja napadov skupin, da jih vseeno spodbuja.