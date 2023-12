Hutijski uporniki z droni nad izraelsko mesto in tovorno ladjo

Družba MSC Mediterranean je potrdila, da je bila ladja MSC United VIII, ki je bila na poti iz pristanišča King Abdullah v Savdski Arabiji v Karači v Pakistan, napadena, vendar je posadka na varnem, poroča Al Jazeera. Ladjarsko podjetje je dodalo, da izvajajo temeljit pregled in da so o incidentu obvestili pomorsko koalicijo pod vodstvom ZDA v Rdečem morju.

Do informacij o napadu sicer prihaja le nekaj ur po tem, ko je britanska pomorska skupina sporočila, da so prejeli poročila o incidentu s plovila pred jemensko obalo, češ da so bila opažena brezpilotna letala in da se je slišalo eksplozije.

Do incidenta sicer prihaja ob velikih napetostih v Rdečem morju, kjer Hutijci v znak solidarnosti s Palestinci že več tednov napadajo komercialna plovila. Več velikih ladjarskih družb je zato prepovedalo plutje po Rdečem morju in se odločilo za daljšo pot, čez rt Dobrega upanja. Več kot 20 držav na čelu z ZDA je zaradi napadov pristopilo k mednarodni koaliciji za zaščito tovornega prometa v Rdečem morju in Adenskem zalivu, ki v navezavi s Sueškim prekopom predstavljata eno pomembnejših svetovnih ladijskih poti.