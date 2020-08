'Hvala vsem, uspelo nam je, našli smo ga'

Hrvaški Inštitut Plavi svijet je danes na Facebooku sporočil veselo novico, da so našli velikega kita, ki so ga iskali od ponedeljka. S pomočjo informacij številnih posameznikov so namreč po jutru iskanja kita našli naslednji dan v bližini Paklenice. "Žal nam vreme ni bilo naklonjeno, kot lahko vidite na fotografijah," so zapisali. Kit je bil namreč na robu bližajoče se nevihte, nato pa je odplaval naravnost v neurje. "Kit, ki smo ga videli, je odrasla žival, predvidevamo, da je dolg okoli 15 metrov ali več. Njegovega fizičnega stanja nam ni uspelo preveriti, a na prvi pogled ni videti podhranjen," so sporočili. Kot so še zapisali, naj bi, glede na prejete informacije, kita zdaj videli v bližini Lukovega Šugarja, a zaradi slabega vremena ga ne bodo iskali. Posameznike so še enkrat pozvali, da še naprej poročajo o svojih opažanjih, saj lahko tudi z njihovimi informacijami spremljajo pojavljanje zanimivih in redkih vrst na Jadranu ter jih tako zaščitijo in ohranijo.

Spomnimo, da je omenjeni inštitut v ponedeljek na svoji spletni strani pozval vse, naj jim pomagajo najti velikega kita v Velebitskem kanalu. Pojav velikega kita (Balaenoptera physalus) ob hrvaški obali sicer beležijo od maja. Med svojim bivanjem v Jadranu velike kite največkrat opazijo na jugu Jadrana, ker se poleti tam pojavlja večja količina planktonskih kozic, s katerimi se kiti hranijo. Ker se kiti večinoma zadržujejo na odprtem morju, jih redno opažajo predvsem ribiči, ki poročajo o svojih videnjih.

Občasno pa velike kite opazijo tudi drugi, predvsem ko se žival približa obali ali plava med otoki. Letos so jih tako opazili v bližini Šolte, Orebića in Peljašca, pa tudi Mljeta in v Velebitskem kanalu. In prav tu so velikega kita vsakodnevno opazili več dni zapored, kar je redkost, saj kiti po navadi hitro izginejo.

Ker so na inštitutu želeli preveriti, v kakšnem zdravstvenem stanju je veliki kit, ki so ga videli več dni zapored, so se po pomoč obrnili na državljane, njihov poziv pa je, kot rečeno, hitro obrodil sadove in kita so s skupnimi močmi našli.