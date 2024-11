Slavni 'vohunski kit' naj bi pobegnil iz ruskega oporišča na Arktiki

Po njenih trditvah so Rusi Andruha ujeli leta 2013 na ruskem daljnem vzhodu. Leto kasneje pa naj bi ga premestili v vojaški kompleks na ruski Arktiki, kjer je bil povržen treningom. "Verjamem, da so z belugo začeli trenirati na odprtem morju in živali zaupali, da ne bo odplavala, a zgodilo se je prav to," trdi Shpakova. V vodi naj bi ga trenirali tako, da je Andruha sledil ladji, a je očitno v nekem trenutku ubral svojo pot.

Zakaj je kit plaval v norveških voda, nikoli ni bilo uradno potrjeno. Strokovnjakinja za te vrste živali Olga Shpak trdi, da je kit res pripadal ruski vojski in da je najverjetneje pobegnil iz pomorske baze v arktičnem krogu. Prepričana je, da so kita usposabljali za varovanje vojaške baze, a je nato pobegnil.

Analiza je nato pokazala, da bi kit res lahko priplaval iz ruskega oporišča na Arktiki, saj so na satelitskih posnetkih opazili več ograd, v katerih naj bi zadrževali kita.

Septembra so kita v zalivu Risavika na jugozahodu Norveške našli mrtvega. Star je bil 14 ali 15 let, kar je razmeroma malo, saj beluge lahko živijo od 40 do 60 let. Pojavila so se namigovanja, da je bil kit ustreljen, a je obdukcija pokazala, da je kit umrl potem, ko se mu je v ustih zataknila palica. Zaradi tega naj bi utrpel več ran, kar je vodilo do usodnih okužb.

Moskva se na ugibanja o kitovih vohunskih aktivnostih ni nikoli uradno odzvala.