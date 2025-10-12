Hvalospev Trumpu in žvižgi za Netanjahuja: 'Želi nadaljevati vojno'

V Tel Avivu se je pred pričakovano izpustitvijo izraelskih talcev zbralo več sto tisoč ljudi. Nagovoril jih je tudi ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff, ki je hvalo namenil tudi predsedniku ZDA. Tudi med množico so se slišali vzkliki podpore Donaldu Trumpu, svojega lastnega predsednika pa so izžvigali. "Vojno želi nadaljevati le zato, ker želi ostati premier," je dejal eden od udeležencev zborovanja. Medtem se ob upanju na premirje prebivalci Gaze vračajo v mesto, kjer pa jih čakajo zgolj ruševine.

Ameriški odposlanec Steve Witkoff je v nagovoru množice, ki se je pred pričakovano vrnitvijo izraelskih talcev zbrala v Tel Avivu, pohvalil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, "ker je omogočil premirje in dogovor o vrnitvi talcev iz Gaze". Shod sta nagovorila tudi Trumpova hči Ivanka in zet Jared Kushner.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia





Shod v Tel Avivu icon-picture-layer-2 1 / 4

Množica je vzklikala besede "Hvala, Trump!" Svojega lastnega predsednika Benjamin Netanjahuja so medtem številni izžvižgali. "Vojno želi nadaljevati samo zato, ker želi ostati premier," meni eden od udeležencev shoda David Ginat. S soprogo Shulamit sta na Netanjahuja jezna tudi, ker ni "uspel preprečiti napada 7. oktobra, vojne in doslej še ni uspel vrniti talcev domov". Za BBC je spregovoril tudi Aviv Havron, ki je v napadu palestinskega gibanja Hamas izgubil večji del družine - nekateri so bili umorjeni, drugi ugrabljeni. "Za skupnost je izjemno pomembno, da se talci vrnejo. Brez tega ne moremo svojih življenj začeti znova," je dejal.

Ivanka Trump v Tel Avivu FOTO: Profimedia icon-expand

V ponedeljek za dokončno sklenitev sporazuma

Palestinski uradniki v Gazi so povedali, da se je po umiku izraelskih sil v zadnjih dveh dneh v porušeno severno Gazo vrnilo približno 500.000 ljudi. Egipt je medtem potrdil, da bo v ponedeljek gostil vrh, na katerem bodo dokončno sklenili sporazum o končanju vojne.

Vrha v Šarm el Šejku se bo udeležilo več kot 20 voditeljev, vključno s Trumpom, je sporočil egiptovski predsedniški tiskovni predstavnik. Še pred odhodom v Egipt naj bi sicer ameriški predsednik obiskal Izrael. V ponedeljek pa naj bi tja odpotovala tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer. V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, ki je bil objavljen v četrtek, mora Hamas vseh 48 talcev (20 naj bi jih bilo še vedno živih) izpustiti oz. vrniti do ponedeljka ob 12. uri po lokalnem času. Po poročanju francoske tiskovne agencije naj bi visoki uradnik Hamasa Osama Hamdan potrdil, da se bo izmenjava zapornikov po dogovoru začela v ponedeljek zjutraj.

'Vse je izginilo'

Po navedbah lokalnih virov naj bi sicer Hamas v Gazo poslal na tisoče borcev, da bi prevzeli nadzor nad območji, ki so jih nedavno zapustile izraelske čete.

Uničenje v Gazi FOTO: AP icon-expand

Razseljeni Palestinci se medtem še naprej množično vračajo proti severu Gaze, kjer so številni svoje domove našli povsem uničene. "Ni več hiše. Vse je izginilo," je za BBC po telefonu povedal odvetnik Mosa Aldous. 52-letna Raja Salmi pa je za francosko tiskovno agencijo povedala, da je po vrnitvi ugotovila, da njenega doma ni več. "Stala sem pred njim in jokala. Vsi ti spomini so zdaj le še prah," je dejala.