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Hvar po poti Makarske in Splita: prepoved prodaje alkohola po 21. uri

Hvar, 11. 08. 2026 08.57 pred enim dnevom 1 min branja 27

Avtor:
D.L.
Koš s steklenicami in pločevinkami

V mestu Hvar po novem med deveto zvečer in šesto zjutraj ni mogoče kupiti alkoholnih pijač. Vsaj v trgovinah ne, v lokalih jih še vedno točijo. Mesto želi z ukrepom poskrbeti za večji red in mir ter zaščito okolja in kulturne dediščine. Podoben ukrep že velja v Splitu in Makarski, o tem pa razmišljajo tudi v Zadru.

Omejitev prodaje velja na območju mesta Hvar.
Omejitev prodaje velja na območju mesta Hvar.
FOTO: Shutterstock

Po Makarski in Splitu so se za omejitev prodaje alkohola odločili tudi v Hvaru, poroča Net.hr. Po novem med 21. in 6. uro v trgovinah in drugih prodajnih objektih, na primer pekarnah, v mestu ne bo več mogoče kupiti alkoholnih pijač. Te bodo še naprej lahko točili v gostinskih obratih.

Odločitev so sprejeli na ponedeljkovi seji mestnega sveta. Novi ukrep naj bi prispeval k zaščiti javnega zdravja, javnega reda in miru, okolja in kulturne dediščine, so pojasnili.

Podobno kot v Splitu, ki je prodajo alkohola že omejil, tudi na Hvaru težave predstavljajo skupine predvsem mladih, ki si v trgovinah kupijo pijačo, nato pa popivajo na ulicah. Pogosto hrupno druženje se lahko zavleče tudi do jutranjih ur, velikokrat ga spremlja neprimerno obnašanje, za njim pa ostanejo smeti.

Možnost omejiti prodajo alkohola je sicer prva izkoristila Makarska, o tem pa razmišljajo tudi v Zadru.

hvar alkohol omejitev prodaje turizem Hrvaška
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KOMENTARJI27

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Potouceni kramoh
11. 08. 2026 15.37
Podpiram.Hvar je čudovit.Zdaj bo še bolj.
Odgovori
+2
2 0
Komentator aligator
11. 08. 2026 15.17
Obiranje naroda se temu reče
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 15.04
mi nimamo problemov,se založimo s pivom iz trgovine do 21 ure,potem pa žur na polno
Odgovori
+2
2 0
bobiv
11. 08. 2026 14.27
Mesto želi, da gostinci več zaslužijo, je pa tudi res, da se vsak lahko založi do 21. ure!
Odgovori
+5
5 0
osservatore
11. 08. 2026 13.46
Šer malo, pa ne bo več potrebno letovanje v kroaciji, samo denar jim boste poslali in ostali doma. Drugače pa: "ko voli nek izvoli".
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
11. 08. 2026 12.36
Je pa ožuja prekosala prodajo uniona v sloveniji tako da 1:0 za hrvate
Odgovori
+1
5 4
PEACEMAKER
11. 08. 2026 12.34
Slovenizacija absurd
Odgovori
+3
5 2
Vojko Kos
11. 08. 2026 12.25
PRAVILNO!
Odgovori
+3
5 2
Boris Kavčič
11. 08. 2026 11.51
Alkohol ,orožje to je za pametne...pika
Odgovori
+5
6 1
Dr Dre
11. 08. 2026 11.48
Kmalu še prepoved Svinjine... Glede na potek vsega v EU, da ne bomo izzivali migrantov.
Odgovori
+6
7 1
1D10T
11. 08. 2026 11.32
Ni problema, če začneš ob šestih zjutraj, maš do devetih zvečer zagarantirano prenočišče, pa še tepen si gratis.
Odgovori
+6
6 0
NeXadileC
11. 08. 2026 11.31
Hrvat po poti iz Makarske spil:... Ups! Hvar po poti Makarske in Splita:
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
11. 08. 2026 11.13
brez veze...kdor išče pijačo, jo bo najedel...lastne izkušnje...
Odgovori
+4
7 3
Uporabnik1921539
11. 08. 2026 11.07
ko se trgovina ob 21 zapre,je to to.Na crpalki se prodaha ustavi in gredo vsi lahko v gostilne.Zakaj bi bilo na hrvaskem drugace kot v Slo npr
Odgovori
+5
6 1
mackon08
11. 08. 2026 11.01
Pri nas je takšen zakon že dolgo v veljavi.
Odgovori
+6
6 0
zajfa
11. 08. 2026 11.14
Pomaga pa ama 0. Samo gospoda s polnimi guzicami se bolje počuti, ko ne gleda sr nja na cesti, medtem ko se breskrbno sprehaja po ulicah.
Odgovori
-1
1 2
barjan?ek1
11. 08. 2026 10.56
Od kdaj pa imajo Hrvati tudi Kebra
Odgovori
+0
3 3
barjan?ek1
11. 08. 2026 10.44
So bolj papeški od papeža. Res super gesta za turizem.
Odgovori
+0
4 4
SpamEx
11. 08. 2026 10.38
po Kebrovi poti
Odgovori
+2
4 2
Burtonnn
11. 08. 2026 10.31
Še bolj poostriti pijančevanje. Pitje alkohola izven restavracij, po ulicah, plažah kaznovati z visoko kaznijo, plačljivo na licu mesta, pa da vidimo heroje, ki bi si privoščili pijančevanje in vse kar sodi k temu.
Odgovori
+1
6 5
špaget
11. 08. 2026 11.02
Take kekce, kot si ti, ima država najraje. Glavni namen tega ukrepa je povečanje zaslužka. Zdaj boš moral plačati >dvojno ceno, samo zato ker se čez dan nisi spomnil, da boš zvečer nekaj spil. Tisti problematični pijančki si bodo zalogo naredili čez dan, če nimajo hladilnika pa 1kg vreča ledu stane ~80 centov. Predvidevam, da tudi podpiraš nadzor osebnih sporočil vseh prebivalcev EU, zato ker bodo baje na ta način lovili pedofile.
Odgovori
+0
2 2
Kimberley Echo
11. 08. 2026 10.20
Toda državni prvak v alkoholu je domačin, ki je iz Makarske, 7.3 promila.
Odgovori
+9
9 0
SpamEx
11. 08. 2026 10.44
a je everclear eksal?
Odgovori
+2
2 0
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