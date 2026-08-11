Hvar po poti Makarske in Splita: prepoved prodaje alkohola po 21. uri

Po Makarski in Splitu so se za omejitev prodaje alkohola odločili tudi v Hvaru, poroča Net.hr. Po novem med 21. in 6. uro v trgovinah in drugih prodajnih objektih, na primer pekarnah, v mestu ne bo več mogoče kupiti alkoholnih pijač. Te bodo še naprej lahko točili v gostinskih obratih.

Odločitev so sprejeli na ponedeljkovi seji mestnega sveta. Novi ukrep naj bi prispeval k zaščiti javnega zdravja, javnega reda in miru, okolja in kulturne dediščine, so pojasnili.

Podobno kot v Splitu, ki je prodajo alkohola že omejil, tudi na Hvaru težave predstavljajo skupine predvsem mladih, ki si v trgovinah kupijo pijačo, nato pa popivajo na ulicah. Pogosto hrupno druženje se lahko zavleče tudi do jutranjih ur, velikokrat ga spremlja neprimerno obnašanje, za njim pa ostanejo smeti.

Možnost omejiti prodajo alkohola je sicer prva izkoristila Makarska, o tem pa razmišljajo tudi v Zadru.