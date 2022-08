Hvar v plamenih: aktivirani trije kanaderji, umrla ena oseba

Na Hvaru divja velik požar, s katerim se spopadajo gasilci PGD Jelsa, Stari Grad in Hvar. V akciji so tudi trije kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Ognjeni zublji pa so že terjali tudi eno smrtno žrtev. V požaru naj bi namreč umrl moški, ki je skušal pred ognjem rešiti lastnino.

Nekaj pred 13. uro je na hrvaškem otoku Hvar zagorel borov gozd. Ogenj se je vnel med naseljema Vrbanj in Dol na Hvaru, poročajo hrvaški mediji. Ob Slabo uro kasneje pa je zagorelo tudi pri Zastražišću. Z ognjenimi zublji se na terenu že spopadajo gasilci PGD Jelsa, Stari Grad in Hvar, prav tako pa so aktivirani tudi trije kanaderji. Po poročanju medija Dalmacija Danas, naj bi v požaru medtem že ugasnilo eno življenje. Umrl naj bi namreč moški, ki je poskušal pred ognjenimi zublji rešiti lastnino. Po neuradnih podatkih naj bi moški pred požarom rešiti bager. "Na kraju bo opravljena tudi preiskava, s katero bomo ugotovili vsa dejstva in okoliščine dogodka," je potrdil Jerko Kurevija iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave. "Požar intenzivno spremljamo preko sistema nadzornih kamer, nimamo pa informacij o neposredni ogroženosti objektov," je povedal gasilski poveljnik Ivan Kovačević. Uradnih informacij o morebitnih ogroženih objektih tako trenutno ni, je pa po posnetkih in fotografijah razvidno, da požar divja v bližini hiš.