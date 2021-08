Na Hvaru izbruhnil požar, gasi ga več kot 50 gasilcev in dva kanaderja

Malo pred 22.30 je na otoku Hvar izbruhnil velik požar, poroča portal Dalmacija danas. Po zadnjih informacijah naj bi zagorelo na Kablu pri Starem Gradu, v zalivu Stupišće, do jutra pa ga gasilcem še vedno ni uspelo pogasiti. Gašenje jim namreč otežuje tudi zmerna do močna burja.

Požar se je do jutra razširil in še ni pod nadzorom. Zajel naj bi tudi nekdanje strelišče, kjer so se aktivirale tam ostale krogle. Gori velika površina, več kot 100 hektarjev, vendar pa natančnejših podatkov še nimajo. Ogenj se trenutno ne širi v bližini stanovanjskih hiš, se pa je približal dvema poletnima počitniškima hišama, ki so ju gasilci že obranili ter sanirali.

"Ne vidimo ognja, vidi se samo dim. Zjutraj sem si ogledal videe gasilcev in vem le, da je kanader prišel okoli 6.30 zjutraj. Podrobnosti ne poznam, vem le, da gori v bližini Starega Grada ter da gorijo borovci," je dejal župan Hvara Rikardo Novak, ki je dodal, da so bili gasilci na terenu vso noč.