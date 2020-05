Neverjeten pogum je pokazal 12-letni deček Alessandro, in to v okoliščinah, ko bi se mnogim med nami močno tresle hlače, in vprašanje je, ali bi se zmogli tako mirno in pravilno odzvati. Med sprehodom v italijanskih Alpah se mu je za hrbet prikradel velik rjavi medved, Alessandro pa se je ob očetovih navodilih povsem mirno spuščal s hriba, ne da bi vznemiril nevarno žival. Kako se je končalo?