Tujina

IAEA: Iranski jedrski objekt utrpel škodo

Dunaj/Teheran, 03. 03. 2026 12.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Iranski jedrski objekt v Natanzu

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je s satelitskimi posnetki potrdila nedavno škodo na vhodnih stavbah iranskega podzemnega obrata za bogatenje urana v Natanzu. Radioloških posledic ni pričakovati. Iran je v ponedeljek sicer obtožil ZDA in Izrael napada na ta objekt.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da je ključni iranski jedrski objekt v Natanzu v središču države nedavno utrpel škodo. 

"Na podlagi najnovejših razpoložljivih satelitskih posnetkov lahko IAEA zdaj potrdi nekaj nedavne škode na vhodnih stavbah iranskega podzemnega obrata za bogatenje urana v Natanzu. Radioloških posledic ni pričakovati," je danes na omrežju X zapisala agencija.

Iran je že v ponedeljek v pismu agenciji obtožil ZDA in Izrael napada na jedrski objekt, a je takrat generalni direktor IAEA Rafael Grossi dejal, da ni opaznih znakov o prizadetih jedrskih objektih.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki se danes nadaljuje četrti dan, se je v soboto začela po ameriško-izraelskih napadih na Iran, v katerih je bil med drugim ubit vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej. Teheran je v odgovor sprožil povračilne napade na Izrael ter ameriške cilje v zalivskih državah, kot so vojaška oporišča in veleposlaništva ZDA.

