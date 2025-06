IAEA na območju jedrskega objekta Fordo pričakuje večjo škodo

Pozval je k prekinitvi ognja, ki bi omogočila dostop do jedrskih objektov v Iranu. "Inšpektorjem moramo omogočiti, da se vrnejo na prizorišče in ugotovijo, kaj se je zgodilo z zalogami urana, zlasti 400 kilogrami urana, obogatenega na 60 odstotkov," je dejal ob odprtju srečanja na Dunaju.

Glede na uporabljeni eksploziv in občutljivost tamkajšnjih centrifug za bogatenja urana pa je verjetno, da je škoda velika, je dejal. "Trenutno nihče, niti IAEA, ne more v celoti oceniti podzemne škode v Fordu," je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kot je dodal, je Teheran 13. junija – ko je Izrael začel napade na Iran – nanj naslovil pismo, v katerem ga je obvestil o sprejetju posebnih ukrepov za zaščito jedrske snovi. V zadnjih dneh so se sicer pojavljala ugibanja, da je Iran obogateni uran še pred ameriškimi napadi umaknil drugam.

ZDA so po več dneh ugibanj v nedeljo izvedle napade na trojico iranskih jedrskih objektov v Natanzu, Isfahanu in Fordu. Med drugim so pri tem uporabile 14 vodenih bomb GBU-57 za uničenje globoko zakopanih in utrjenih bunkerjev ter predorov.

V Washingtonu poročajo o obsežnem uničenju na prizorišču napadov, medtem ko dejanski obseg škode še ni znan.

Prav Fordo je glavni objekt v državi za bogatenje urana. Islamska republika naj bi trenutno plemenitila uran do 60-odstotne čistosti, za izdelavo jedrskega orožja pa je potrebna 90-odstotna.

Grossi se je znova zavzel tudi za pogajanja z Iranom. "Da bi dosegli dolgoročno zagotovilo, da Iran ne bo pridobil jedrskega orožja, in za nadaljnjo učinkovitost globalnega režima neširjenja se moramo vrniti k pogajanjem," je dejal.