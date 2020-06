IAEA opozarja na vse večje kopičenje obogatenega urana v Iranu

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je izrazila zaskrbljenost, da ji Iran omejuje dostop do dveh lokacij, povezanih z jedrskim programom. Obenem pa so opozorili, da je Iran nakopičil že za skoraj osemkrat več obogatenega urana, kot je to dovoljeval dogovor iz leta 2015.

icon-expand IAEA je v poročilu tudi opozorila, da je Iran v zadnjih tednih okrepil zalogo obogatenega urana. FOTO: AP IAEA je resno zaskrbljena, da ji Iran že štiri mesece ne omogoča dostopa do dveh lokacij. S tem je delno onemogočen nadzor nad iranskim jedrskim programom. Iran je sporočil, da je sicer pripravljen sodelovati z agencijo ZN, ampak želi prej rešiti pravna vprašanja. IAEA je v poročilu tudi opozorila, da je Iran v zadnjih tednih okrepil zalogo obogatenega urana. Trenutno naj bi bilo v državi obogatenega skoraj 1,5 tone urana, kar je skoraj osemkrat več od določene količine v jedrskem sporazumu iz leta 2015. IAEA po celem svetu nadzoruje zaloge urana za civilne potrebe, predvsem pa je pozorna na delovanje v Iranu. Dogovor iz leta 2015 naj bi preprečil Iranu izgradnjo atomske bombe. Teheran se je takrat v zameno za odpravo sankcij strinjal z omejitvami pri svojem jedrskem programu. A potem so ZDA izstopile iz sporazuma, Iran pa je začel postopoma opuščati dele dogovora.