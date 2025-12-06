IAEA: Ovoj okoli nuklearke v Černobilu izgubil svojo zaščitno funkcijo, treba ga je obnoviti

Zaščitni plašč okoli jedrske elektrarne Černobil v vojno razdejani Ukrajini, ki je bil zgrajen za zadrževanje radioaktivnega materiala po nesreči leta 1986, zaradi poškodb ne more več opravljati svoje glavne varnostne funkcije, je sporočil jedrski nadzorni organ Združenih narodov, Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

Zaščita je bila poškodovana v napadu z dronom, ki ga Ukrajina pripisuje Rusiji. Združeni narodi so 14. februarja poročali, da je po navedbah ukrajinskih oblasti nuklearko zadelo rusko brezpilotno letalo z visokoeksplozivno bojno glavo, kar je povzročilo požar in poškodbo zaščitne obloge okoli reaktorja številka štiri.