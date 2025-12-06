IAEA: Ovoj okoli nuklearke v Černobilu izgubil svojo zaščitno funkcijo, treba ga je obnoviti

Zaščitni plašč okoli jedrske elektrarne Černobil v vojno razdejani Ukrajini, ki je bil zgrajen za zadrževanje radioaktivnega materiala po nesreči leta 1986, zaradi poškodb ne more več opravljati svoje glavne varnostne funkcije, je sporočil jedrski nadzorni organ Združenih narodov, Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).
Zaščita je bila poškodovana v napadu z dronom, ki ga Ukrajina pripisuje Rusiji. Združeni narodi so 14. februarja poročali, da je po navedbah ukrajinskih oblasti nuklearko zadelo rusko brezpilotno letalo z visokoeksplozivno bojno glavo, kar je povzročilo požar in poškodbo zaščitne obloge okoli reaktorja številka štiri.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Po incidentu v okolici nuklearke niso zabeležili povečanih vrednosti sevanja. Kremelj pa je zanikal ruski napad na jedrsko elektrarno.
Po incidentu so na elektrarni izvedli popravila, a je najnovejša varnostna ocena strokovnjakov IAEA pokazala, da je ovoj po trčenju drona izgubil svojo zaščitno funkcijo.
Agencija zato priporoča nadaljnje obnovitvene in zaščitne ukrepe. Med njimi so ukrepi za nadzor vlage, posodobljen program za nadzor korozije in izboljšanje avtomatskega sistema nadzora sarkofaga, ki je bil po nesreči v nuklearki leta 1986 zgrajen nad poškodovanim reaktorjem.
Po navedbah agencije naj bi v prihodnjem letu izvedli nadaljnja popravila, da bi izboljšali zadrževalno sposobnost ohišja.