Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rušenje 'nezakonitih objektov' na Kosovu se nadaljuje, v Beogradu molčijo

Zubin Potok, 30. 07. 2026 17.33 pred 6 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Jezero Gazivode

Podjetje Ibar Lepenac, ki že dlje časa ob pomoči kosovske policije izvaja odstranjevanje in rušenje gostinskih in drugih objektov na obali Gazivodskega jezera, je znova pritisnilo na lastnike še obstoječih objektov. Sprva so poslali nove zahteve za potrditev lastništva, nato pa so se pojavili pred motelom in barom Jezero, kjer se je začelo rušenje objekta.

Od aprila letos je jezero Gazivode (Ujman) v Zubinem Potoku znova v središču pozornosti javnosti, potem ko je kosovsko podjetje "Ibar Lepenac" sprožilo akcijo "osvoboditve premoženja" in trdilo, da je bilo več objektov zgrajenih na zemljiščih v njihovi lasti. Lastniki objektov, večinoma počitniških hiš, so dobili 15-dnevni rok, da izpraznijo nepremičnine, nato pa se je začelo rušenje.

Jezero Gazivode
Jezero Gazivode
FOTO: AP

Včeraj so poslali nove zahteve za potrditev lastništva, tokrat lastnikom počitniških hiš ob jezeru v vasi Vukojeviće. Kot poroča Zubin Potok INFO, je bilo vročenih do deset novih zahtev. Posebno zaskrbljujoča so pričevanja nekaterih prebivalcev vasi ob jezeru Gazivode, da naj bi jim ustno grozili, da bo njihova hiša porušena, čeprav imajo dokumentacijo o lastništvu, ki je kosovske oblasti ne priznavajo.

Po nalogu podjetja je bilo do zdaj ob jezeru porušenih že 16 objektov, poleg tega je inšpektorat Kosovske agencije za gozdove pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja 23. julija zapečatil več počitniških hiš na obali jezera Gazivode pri Međeđem potoku v Zubinem Potoku. Pred tem so prevzeli še kamp "Rezala".

V zahtevi, ki je lastnike počitniških hiš pričakala na njihovih vratih, piše, da morajo v roku sedmih dni podjetju predložiti zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajno pogodbo ali kateri koli drug dokument, ki potrjuje lastništvo. Nekaj dni prej so enake zahteve vročili lastnikom objektov v Rezali.

Jezero Gazivode (Ujman) predstavlja pomembno strateško točko, 75 odstotkov ga leži v občini Zubin Potok, tamkajšnja hidroelektrarna pa z elektriko oskrbuje vse Srbe na severu Kosova. Srbija je za njeno izgradnjo namenila današnjih 45 milijonov evrov. Hidroelektrarna je v lasti EPS, pri čemer pa kosovska vlada vztraja, da lastništvo pripada njim.

Tudi lastnikom motela in bara Jezero so naročili, da "izpraznijo nepremičnino", za katero podjetje trdi, da je bila nezakonito naseljena. Danes zjutraj so delavci podjetja v spremstvu kosovske policije prispeli do motela in območje ogradili s trakom, so za Zubin Potok INFO potrdili lastniki, rušenje pa se je že začelo.

Družina, ki v imenu lastnika upravlja bar na plaži, je proti direktorju podjetja Faruku Mujki sicer vložila kazensko ovadbo, sprožen je bil tudi civilni postopek. Sodišču so predlagali izdajo začasne odredbe, s katero bi prepovedali kakršno koli rušenje ali spreminjanje trenutnega stanja, dokler se spor glede lastništva ne zaključi, a so kljub temu danes začeli z rušenjem.

Lastnik motela Jordan Jakšić je nad dejanjem razočaran. "Tega nismo pričakovali, saj smo proti podjetju Ibar-Lepenac vložili tožbo. Včeraj smo izvedeli, da je narok razpisan za 12. avgust, zato smo upali, da bo sodni postopek izpeljan do konca in da bo nato sprejeta odločitev," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nadaljuje se rušenje nelegalno zgrajenih objektov"

Ministrica v odstopu za okolje in prostorsko načrtovanje Fitore Pacolli je sporočila, da je bilo do zdaj v okolici jezera porušenih 17 objektov, akcija pa se bo po njenih besedah nadaljevala in razširila tudi na druge dele Kosova, poroča Koha.

"Nadaljuje se rušenje nelegalno zgrajenih objektov na javnih zemljiščih. Do zdaj je bilo okoli jezera porušenih 17 objektov/vil. Ta akcija se bo nadaljevala brez kompromisov in razširila tudi na druge dele Kosova z namenom zaščite javnega premoženja in izvajanja zakonodaje," je zapisala na Facebooku.

Vučić pred desetimi leti: Ne dam Gazivod

Pred desetimi leti je na obali jezera Gazivode v Zubinem Potoku predsednik Srbije Aleksandar Vučić glasno in pogumno dejal, da "ne da Gazivod". Če se premaknemo na današnji dan, kosovske oblasti v celoti nadzorujejo jezero, iz Beograda pa le molk.

Edini poziv k preprečitvi rušenja objektov pa niti ne prihaja iz srbske prestolnice, temveč iz Evropske unije, ki opozarja, da je v tem primeru ogrožena vladavina prava.

Evropska unija je namreč pozvala oblasti v Prištini, naj do nadaljnjega ustavijo vsa nadaljnja rušenja, prisilne odstranitve objektov in prevzemanje premoženja na območju Gazivod, dokler se ne razrešijo vprašanja, povezana s spoštovanjem pravnih postopkov, sorazmernostjo ukrepov, pravico do lastnine, človekovimi pravicami in učinkovitimi pravnimi sredstvi, piše Nova.rs.

gazivode jezero srbija rušenje kosovo

Poljak osumljen požiga v Medžugorje prišel že pred dvema mesecema

Z brusilnikom nad zaklenjeno plažo: Bogataši uživajo, ljudje pa med skalami

24ur.com V Istri v zadnjih petih letih črnograditelji plačali več kot štiri milijone evrov kazni
24ur.com Na Hvaru začeli rušenje nezakonito zgrajene vile
24ur.com Incident na Ježici: Lastniki hoteli preprečiti nadaljevanje del
24ur.com Jezero Črnava v Preddvoru praznijo, zadrževanje na bregu je prepovedano
24ur.com Na Čiovu rušijo črne gradnje ob morju
24ur.com Na Krku iz črnih gradenj zraslo pravo naselje, zdaj ga rušijo
24ur.com Seznam hiš za rušenje: bile so na njem, zdaj jih ni več
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Več kot 22.000 zavarovancev od Zpiza prejelo informacije o pričakovanem datumu in višini pokojnine
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881