Rušenje 'nezakonitih objektov' na Kosovu se nadaljuje, v Beogradu molčijo

Od aprila letos je jezero Gazivode (Ujman) v Zubinem Potoku znova v središču pozornosti javnosti, potem ko je kosovsko podjetje "Ibar Lepenac" sprožilo akcijo "osvoboditve premoženja" in trdilo, da je bilo več objektov zgrajenih na zemljiščih v njihovi lasti. Lastniki objektov, večinoma počitniških hiš, so dobili 15-dnevni rok, da izpraznijo nepremičnine, nato pa se je začelo rušenje.

Jezero Gazivode FOTO: AP

Včeraj so poslali nove zahteve za potrditev lastništva, tokrat lastnikom počitniških hiš ob jezeru v vasi Vukojeviće. Kot poroča Zubin Potok INFO, je bilo vročenih do deset novih zahtev. Posebno zaskrbljujoča so pričevanja nekaterih prebivalcev vasi ob jezeru Gazivode, da naj bi jim ustno grozili, da bo njihova hiša porušena, čeprav imajo dokumentacijo o lastništvu, ki je kosovske oblasti ne priznavajo. Po nalogu podjetja je bilo do zdaj ob jezeru porušenih že 16 objektov, poleg tega je inšpektorat Kosovske agencije za gozdove pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja 23. julija zapečatil več počitniških hiš na obali jezera Gazivode pri Međeđem potoku v Zubinem Potoku. Pred tem so prevzeli še kamp "Rezala". V zahtevi, ki je lastnike počitniških hiš pričakala na njihovih vratih, piše, da morajo v roku sedmih dni podjetju predložiti zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajno pogodbo ali kateri koli drug dokument, ki potrjuje lastništvo. Nekaj dni prej so enake zahteve vročili lastnikom objektov v Rezali.

Jezero Gazivode (Ujman) predstavlja pomembno strateško točko, 75 odstotkov ga leži v občini Zubin Potok, tamkajšnja hidroelektrarna pa z elektriko oskrbuje vse Srbe na severu Kosova. Srbija je za njeno izgradnjo namenila današnjih 45 milijonov evrov. Hidroelektrarna je v lasti EPS, pri čemer pa kosovska vlada vztraja, da lastništvo pripada njim.

Tudi lastnikom motela in bara Jezero so naročili, da "izpraznijo nepremičnino", za katero podjetje trdi, da je bila nezakonito naseljena. Danes zjutraj so delavci podjetja v spremstvu kosovske policije prispeli do motela in območje ogradili s trakom, so za Zubin Potok INFO potrdili lastniki, rušenje pa se je že začelo. Družina, ki v imenu lastnika upravlja bar na plaži, je proti direktorju podjetja Faruku Mujki sicer vložila kazensko ovadbo, sprožen je bil tudi civilni postopek. Sodišču so predlagali izdajo začasne odredbe, s katero bi prepovedali kakršno koli rušenje ali spreminjanje trenutnega stanja, dokler se spor glede lastništva ne zaključi, a so kljub temu danes začeli z rušenjem. Lastnik motela Jordan Jakšić je nad dejanjem razočaran. "Tega nismo pričakovali, saj smo proti podjetju Ibar-Lepenac vložili tožbo. Včeraj smo izvedeli, da je narok razpisan za 12. avgust, zato smo upali, da bo sodni postopek izpeljan do konca in da bo nato sprejeta odločitev," je dejal.

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"Nadaljuje se rušenje nelegalno zgrajenih objektov"

Ministrica v odstopu za okolje in prostorsko načrtovanje Fitore Pacolli je sporočila, da je bilo do zdaj v okolici jezera porušenih 17 objektov, akcija pa se bo po njenih besedah nadaljevala in razširila tudi na druge dele Kosova, poroča Koha. "Nadaljuje se rušenje nelegalno zgrajenih objektov na javnih zemljiščih. Do zdaj je bilo okoli jezera porušenih 17 objektov/vil. Ta akcija se bo nadaljevala brez kompromisov in razširila tudi na druge dele Kosova z namenom zaščite javnega premoženja in izvajanja zakonodaje," je zapisala na Facebooku.

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