Iberski polotok v primežu snega in ledu, prihaja izrazita ohladitev

Največ snega je na območju Madrida, kjer ga je s petka na soboto zapadlo tudi do 50 centimetrov. Najmanj štirje ljudje so umrli, tisoči so obstali v prometu. Po napovedih meteorologov pa se v prihodnjih dneh obeta občuten padec temperatur, ki bo sneg spremenil v led. Pristojni prebivalce večjega dela države tako opozarjajo, naj v prihodnjih dneh poskrbijo za varnost, saj se bodo temperature na nekaterih območjih do četrtka spustile tudi do –12 stopinj Celzija.

So pa tukaj tudi zgodbe o junaštvu – več zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki so obstali v prometnih zamaških oziroma ujeti v avtomobilih, s katerimi zaradi snežnega meteža niso mogli več naprej, se je kar peš odpravilo na delo. Zapustili so vozila in ure hodili do bolnišnic in zdravstvenih domov, v katerih so zaposleni. Zdravnik Alvaro Sanchez je tako denimo na družbenem omrežju zapisal, da je potreboval skoraj dve uri, da je prehodil 17 kilometrov, da je prišel na delo, medtem ko sta zdravstvena tehnika Paco in Monica dejala, da sta do bolnišnice prepešačila 22 kilometrov. Pohvalil jih je španski zdravstveni minister Salvador Illa. "Zavezanost, ki jo kaže celotna skupina zdravstvenih delavcev, je primer solidarnosti in predanosti," je zapisal na Twitterju.

Prevoz na delo zaposlenim v bolnišnicah je ponudilo tudi več lastnikov vozil s pogonom na štiri kolesa, spet drugi prostovoljci pomagajo čistiti vhode in dovozne poti v bolnišnice. "Zdravstveno osebje trdo dela že več kot eno leto in zdaj je trenutek, da poskušamo pomagati tudi mi, navadni državljani. To je odgovornost vseh nas," je dejal 60-letni Fernando de la Fuente, ki je pomagal sneg očistiti tudi pri vhodu v madridsko bolnišnico Gregorio Maranon.